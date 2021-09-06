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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: понедельник, 6 сентября

Умер Жан-Поль Бельмондо, алюминий в Гвинее и объявление о завершении войны в Афганистане

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. В начале 2015 года французский актер объявил о завершении карьеры.

- Талибы объявили о завершении войны в Афганистане. В "Талибане" (запрещен в РФ) настаивают, что ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера. При этом силы сопротивления Панджшера заявили, что их лидер в безопасности. Сам Ахмад Масуд призвал афганцев к всеобщему восстанию в стране.

- Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование". Это сделано, так как ресурс соратников Алексея Навального используется для продолжения деятельности ФБК (организация признана в РФ экстремистской и запрещена, также признана иноагентом).

- "Северный поток 2" заработает через несколько дней, заявил Сергей Лавров. В понедельник на строительстве второй нитки газопровода сварена последняя секция трубы.

- Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они получили 11 и 10 лет соответственно по статьям о заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и призывах к нанесению вреда нацбезопасности.

- "Русал" готов к эвакуации российского персонала из Гвинеи. Основатель компании Олег Дерипаска считает, что госпереворот в африканской стране может "серьезно встряхнуть" мировой рынок алюминия. Источники в отрасли полагают, что из-за переворота в Гвинее "Русал" потенциально может потерять треть производства алюминия. Его цена на Лондонской бирже металлов подскочила до максимума с мая 2011 г.

- Veon намерен продать за $970 млн башенную инфраструктуру мобильного оператора ("Вымпелком", торговая марка "Билайн"). Закрытие сделки после согласования ФАС ожидается в четвертом квартале 2021 года.

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