Что произошло за день: четверг, 28 октября

Польше не нравятся цены на газ, самогоноварение в РФ хотят контролировать, в Белоруссии покончил с собой подозреваемый в убийстве российского банкира

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Подозреваемый в убийстве семьи московского экс-банкира покончил с собой в СИЗО. Андрей Скрипкин находился под стражей в Витебске. Информацию о суициде подтвердил СК Белоруссии. Ранее подозреваемый признался в убийстве Михаила Яхонтова и его семьи.

- Польша снова попросила "Газпром" поменять цену газа. Год назад Варшава выиграла суд, добившись "более прямой связи ценовой формулы с рыночной ценой". Сейчас рыночные цены на газ в Европе находятся на уровне $1000/тыс. куб.м. При старой формуле с привязкой к нефти газ стоил бы около $280/тыс.куб. м.

- В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки. Также установлен суточный антирекорд смертности: в стране умерли 1 159 человек. Вместе с тем решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали, заявил Дмитрий Песков. Он также опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по пропаганде прививок в связи с неэффективностью предыдущей.

- Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице. Дело на Сергея Савельева завели за "неправомерный доступ к компьютерной информации". В Кремле вопрос об уголовном преследовании сообщившего о серьезных преступлениях переадресовали в правоохранительные органы.

- Минюст РФ разработал проект нового КоАП. В нем появятся штрафы за опасное вождение, а также вырастет штраф за ложный вызов экстренных служб. За выгул собак опасных пород без намордника будет грозить штраф до 5 тыс. рублей.

- Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ. Союз производителей алкоголя призвал повысить требования к использованию самогонных аппаратов.