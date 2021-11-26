Что произошло за день: пятница, 26 ноября

Обвал рынка акций РФ, выживший после ЧП в шахте "Листвяжной", ограничения на въезд в Россию и заявление Зеленского о готовящемся перевороте

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рынок акций РФ завершил неделю обвалом к уровням лета. Это произошло на фоне сообщений о появлении нового варианта коронавируса. Индекс МосБиржи упал до 3810,98 пункта (-3,5%), индекс РТС - до 1589,38 пункта (-4,6%). Рубль вечером усилил падение к доллару и евро (75,56 руб./$1, 85,49 руб./EUR1).

- В шахте "Листвяжной" нашли выжившего медика из группы спасателей. Таким образом, по уточненным данным, в результате аварии погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Руководству шахты "Листвяжная" и чиновникам Ростехнадзора предъявили обвинение. Прокуроры после ЧП проверили 25 шахт и выявили множество нарушений.

- Россия с 28 ноября ограничит въезд из нескольких стран из-за нового варианта коронавируса. Приехать в страну иностранцы не смогут из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Россиян по возвращении из этих стран, а также из Великобритании, КНР и Израиля будут тестировать на коронавирус. Пока в России новый вариант коронавируса не выявлялся.

- Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота. Президент Украины заявил о причастности к плану России и бизнесмена Рината Ахметова. В Кремле подчеркнули, что Россия никогда не занимается подобным, а Ахметов назвал заявление Зеленского ложью.

- В России за сутки зарегистрировали 34 690 новых случаев COVID-19. В Москве заболели 3 929 человек, в Петербурге - 1 704. Оперативный штаб оценивает уровень коллективного иммунитета в России в 51,8%.

- Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии. В пятницу в Карачаевском районе действовал режим КТО. В ФСБ сообщили, что боевики планировали теракт.

- Молдавия погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн. Оплачены поставки за октябрь и первую половину ноября.

- Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ. Если россияне пройдут дальше, в финале стыков они сыграют с победителем пары Швеция - Чехия.