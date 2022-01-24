Что произошло за день: понедельник, 24 января

Переброска войск НАТО в Восточную Европу, "опасные заявления" Кадырова и новые ковидные антирекорды в России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- НАТО повысила боеготовность своих войск из-за ситуации вокруг Украины. Организация отправила дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. На фоне этих заявлений корабли Балтийского флота РФ приняли участие в крупных учениях.

- Несколько стран вслед за США решили начать эвакуацию своих дипломатов и членов их семей из Киева. Из-за эскалации ситуации на Украине соответствующие рекомендации дали власти Великобритании, Австралии, Германия. МИД Украины посчитал такие решения поспешным, отметив, что это "проявление чрезмерного предостережения".

- Возросшие геополитические риски привели к снижения курса российского рубля. Доллар и евро обновили многомесячные максимумы. Рублю удалось отыграть часть потерь после того, как ЦБ решил приостановить закупку иностранной валюты. В Кремле заявили, что пессимизм на рынках снизится с прекращением "истерики" Запада на тему возможности вторжения РФ на Украину.

- Заявление Рамзана Кадырова о "террористах" вызвало критику общественности. Глава Чечни назвал террористами члена Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. В СПЧ попросили власти отреагировать на "опасные заявления" Кадырова. В Кремле слова главы Чечни назвали его личным мнением. А "Новая газета" намерена обратиться в СК из-за этих высказываний.

- Администрация YouTube заблокировала каналы "Русского Радио" и группы "Земляне". Официальной причиной сервис назвал нарушение авторских прав. Доступ к каналам будет восстановлен, если в течение десяти дней предъявитель жалобы не обратится в суд. Роскомнадзор счел действия видеохостинга актом цензуры.

- Суд вынес приговор фигурантам дела о налете на банк с участием сотрудников ФСБ. Бывшие бойцы "Альфы" и "Вымпела" получили от восьми до десяти лет колонии. Их признали виновными в нападение на бизнесмена, который собирался обменять на доллары 136 млн рублей в столичном банке.

- В России новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в РФ выявили более 65 тыс. новых случаев заражения COVID-19, в Москве - более 19 тыс. Однако число госпитализаций снижается, а число умерших от коронавируса остается примерно на одном уровне. В связи с этим введение локдауна в РФ пока не обсуждается.