Что произошло за день: среда, 18 мая

Блокировка обсуждения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, перспективы банкротства Google Россия, новый руководитель фракции ЛДПР в Думе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Постпреды стран альянса в среду провели встречу, чтобы сразу начать обсуждение, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование", сообщило издание The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

- Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 694 украинских военных с "Азовстали" за сутки. Всего, по данным военных, с 16 мая с "Азовстали" сдались 959 человек, в том числе 80 раненых.

- "Дочка" Google в России намерена инициировать свое банкротство. Уведомление размещено компанией на Федресурсе. В пресс-службе Google Россия рассказали, что офис функционировать не может, но у пользователей сохранится возможность пользоваться бесплатными сервисами. В конце декабря 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора. По данным ФССП, сумма штрафа выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительского сбора.

- Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ. Срок ее действия истекает 25 мая, продление маловероятно, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Джанет Йеллен.

- Россия вышлет 34 сотрудников дипломатических учреждений Франции. Таким образом МИД РФ ответил на объявление персонами нон грата 41 российского дипломата во Франции. Кроме того, Россию предписано покинуть 27 сотрудникам посольства Испании.

- Руководителем фракции ЛДПР в Госдуме избран Леонид Слуцкий. Он сохранит за собой должность руководителя комитета Госдумы по международным делам.

- "Единая Россия" выступила против идеи отмены осенних выборов. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, в частности, что "политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее". Ранее отменить выборы в связи с операцией на Украине предложил сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

- Бывший замдиректора "Аэрофлота" Андрей Панов заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

- Журналист Майкл Наки объявлен в розыск. О какой статье идет речь, в базе МВД России не уточняется. Между тем СМИ сообщают, что дело возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии.

- Александр Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

- ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов в Кемерове. Он признался в повреждении опор ЛЭП в регионе, а также заявил, что изначально планировал поджечь военкомат в отсутствие людей. Фигурант отправлен под арест до 16 июня.

- "АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю из-за отсутствия комплектующих.