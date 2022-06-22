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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Что произошло за день: среда, 22 июня

Жесткая посадка самолета в Якутии, атака на ростовский НПЗ и временный порядок обслуживания суверенных евробондов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- НПЗ в Ростовской области был атакован беспилотниками. Один из них задел громоотвод и упал, второй, предположительно, стал причиной пожара на вакуумной установке. Возгорание было потушено, никто не пострадал. Ведутся работы по возобновлению деятельности предприятия.

- Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку. Все семеро находившихся на борту выжили. Люди были успешно эвакуированы. Сам самолет восстановлению не подлежит. По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс.

- Александр Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию. Сотрудники таможни, по словам режиссера, объяснили это распоряжением о COVID-ограничениях, однако, как отметил Сокуров, данное распоряжение отменено.

- Путин утвердил временный порядок обслуживания суверенных евробондов. Документ предполагает, что обязательства считаются выполненными, даже если валютный долг выплачен в рублях. Банки для платежей выберет правительство.

- Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленобластей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.

- США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ, которым было предписано покинуть американскую территорию. Мария Захарова пообещала, что последуют контрмеры.

- В Думе заявили, что РФ может отключить Литву от общей системы электроснабжения. По словам Леонида Слуцкого, РФ могла бы закрыть транзит литовским дальнобойщикам, но пока не будет это делать.

- Четыре человека погибли при взрыве боеприпаса на арсенале под Владимиром. Самопроизвольная детонация произошла во время разгрузочно-погрузочных работ.

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