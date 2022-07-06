Что произошло за день: среда, 6 июля

Задержание высокопоставленных полицейских в Петербурге, развод Винер и Усманова и Тинькофф банк прекращает валютные переводы через SWIFT

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан помощник главы МВД Умнов и два представителя руководства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их подозревают в злоупотреблениях. Сам генерал-лейтенант Сергей Умнов вины не признает, следствие просит арестовать всех фигурантов.

- Ирина Винер развелась с Алишером Усмановым в ЗАГСе. Ранее в суде сообщали, что Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака.

- Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT. Банк обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, "в разумные сроки".

- Норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров на Шпицберген. Генконсул РФ на острове Сергей Гущин сообщил, что "Арктикуголь" привлек норвежских перевозчиков, чтобы они забрали груз и пересекли с ним границу.

- В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России. В ведомстве подчеркнули, что турецкие власти проводят с ним стандартные проверочные процедуры.

- Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива. Также он просит возобновить рейсы "Аэрофлота".

- Приняты новые правила распорядка для заключенных под стражу. В частности, арестованные смогут читать электронные книги, а беременным и инвалидам разрешат принимать душ ежедневно.

- Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Ему было 63 года, причина смерти не называется.