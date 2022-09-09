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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Что произошло за день: пятница, 9 сентября

Остановка соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ b отсутствие согласия среди министров энергетики ЕС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Он прекратит действовать с 12 сентября. Для россиян повышается визовый сбор и увеличивается длительность оформления визы. В Кремле пообещали тщательно выверенный ответ РФ на визовые ограничения ЕС.

- Траур по Елизавете II начался в Великобритании. В Кремле заявили, что Владимир Путин лично не будет присутствовать на похоронах. Король Карл III в Букингемском дворце провел первую встречу с премьер-министром страны Лиз Трасс.

- Министры энергетики ЕС не смогли найти общую позицию по теме потолка цен на газ. Договориться помешала позиция Венгрии и ряда других стран. Также государства разошлись во мнениях, должен ли ценовой потолок применяться только в отношении России.

- Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации. Компания наказана за повторное неудаление с YouTube недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине.

- Медведев счел бесперспективными попытки США изменить полномочия членов Совбеза ООН. Он предупредил, что организацию может постигнуть судьба Лиги Наций.

- "Яндекс" стал владельцем Delivery Club. Сделка совершена 8 сентября.

- Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 19 ноября.

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