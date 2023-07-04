Что произошло за день: вторник, 4 июля

Нападение на журналистку и адвоката в Чечне, приговор Зареме Мусаевой, новая попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

- МВД Чечни начало проверку в связи с нападением на Елену Милашину и Александра Немова. 4 июля журналистку и адвоката избили неизвестные после того, как они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Пострадавших привезли в Беслан, позднее стало известно, что спецборт МЧС должен доставить их в Москву. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам установить личности причастных к нападению. Минцифры заявило, что окажет правовую, информационную, финансовую поддержку Милашиной и Немову.

- Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии Зарему Мусаеву - жену экс-судьи Сайди Янгулбаева, которую признали виновной в мошенничестве и применении насилия к полицейскому.

- Владимир Путин выступил на саммите ШОС в режиме видеоконференцсвязи. Президент РФ выразил благодарность лидерам стран ШОС за поддержку во время попытки вооруженного мятежа, а также отметил, что в мире нарастает конфликтный потенциал и Россия ощущает это на себе. Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе и выступил за скорейшее вступление Белоруссии в организацию.

- Истребитель МиГ-31 потерпел аварию над акваторией Авачинского залива в Камчатском крае. Он выполнял плановый учебный полет без боекомплекта. Экипаж ищут.

- Евро в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года, доллар превышал 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года. К вечеру доллар США и евро сократили темпы роста. Курс доллара США составил 89,18 руб. в 19:00, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,24 руб., подорожав на 59,75 копейки.

- МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления "зерновой сделки" и о предпринимаемых мерах, чтобы все участвующие в сделке суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия.

- Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год - до октября 2024 года.

- В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов. Они расположены в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.