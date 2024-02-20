Что произошло за день: вторник, 20 февраля

Послание президента Федеральному собранию, новые санкции США и продление ограничений РФ, сенатор США попал в список экстремистов в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В послании будут поставлены задачи, минимум, на ближайшие шесть лет, сообщил президент.

- РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов. Также в обновленный список Росфинмониторинга внесена экоактивистка Евгения Чирикова (признана в РФ иноагентом).

- Шойгу заявил об отсутствии у РФ проекта по размещению ядерного оружия в космосе. Он добавил, что у России есть "реальные вещи, которых надо бояться", – проекты "Посейдон", "Буревестник", "Пересвет", "Кинжал".

- Путин сказал, что людей нетрадиционной ориентации ни в чем не ограничивают в России. "Но, что касается детей, детей не трогайте", - добавил президент РФ.

- США 23 февраля объявят новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Навального. Кроме того, Совет Евросоюза утвердил продление санкций против РФ в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года.

- Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине и диалог с США по стратстабильности. Президент РФ также заявил о бегстве ВСУ из Авдеевки. Сергей Шойгу оценил потери Киева за 17-18 февраля на авдеевском направлении в 2400 человек. Потери ВСУ в ходе контрнаступления в 2023 году составили 166 тыс. человек, сообщил глава Минобороны РФ.

- Леонид Гозман и Константин Сонин (оба признаны иноагентами) заочно арестованы по делам о фейках об армии. Претензии следствия к Гозману и Сонину возникли из-за их публичных высказываний, связанных со специальной военной операцией.

- В Кремле назвали неприемлемыми требования Борреля о международном расследовании смерти Навального. Дмитрий Песков также сообщил, что президент РФ не ознакомлен с обращением вдовы Алексея Навального Юлии.

- Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии обвиняемого в госизмене. Процесс в отношении Игоря Кондрацкого проходил в закрытом режиме. СМИ предполагали, что ранее он имел отношение к дипломатической службе.