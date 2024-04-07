Что произошло за день: воскресенье, 7 апреля

Обострение паводковой ситуации в России, атака ВСУ на Запорожскую АЭС, убийство полицейского в Подмосковье

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Оренбургской области в связи с половодьем введен режим ЧС федерального характера. Пик паводка в ожидается 10 апреля. Стабилизацию власти региона ждут только после 20 апреля, пока ситуация развивается по наихудшему сценарию. Ущерб составит порядка 21 млрд руб. Глава МЧС РФ назвал критической ситуацию в Орске. В городе эвакуированы уже более двух тысяч человек, есть угроза новых подтоплений. На данный момент четыре человека скончались в Орске, их смерть не связана с паводком.

- Путин обсудил ситуацию с паводками с губернатором Оренбуржья, а также главами Тюменской и Курганской областей. В МЧС прогнозируют неблагоприятную паводковую обстановку в Курганской области, начата превентивная эвакуация жителей районов близ дамбы. В Кургане закрывают мост через реку Тобол. Подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкортостане, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.

- В Подмосковье убит полицейский, еще один сотрудник МВД ранен. По предварительной информации, полицейские проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Злоумышленник скрылся на мотоцикле.

- ВСУ атаковали дроном купол энергоблока Запорожской АЭС. Станция подверглась небывалым атакам беспилотников, ставящих ее безопасность под прямую угрозу, сообщили в "Росатоме". Нападение будет расследовать СКР.

- Девушка погибла в ходе отражения воздушной атаки в Белгородской области. Еще четыре человека пострадали. Осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

- Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента страны. Он уже заявил о необходимости как можно быстрее покончить с конфликтом на Украине и готовности изыскивать возможности для общения с Россией.

- Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Ранее граждане этой страны могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.