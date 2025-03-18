Что произошло за день: вторник, 18 марта

Разговор Путина и Трампа, Минфин о приватизации и крушение вертолета Ми-28

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщили в Кремле, Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта. Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, Путин дал российским военным соответствующую команду. 19 марта пройдет обмен пленными между Киевом и Москвой.

- Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации". В ее рамках ведомство предлагает в 2026 году снизить долю государства в нескольких крупных компаниях, предполагая пополнить казну на сумму в диапазоне от 100 млрд до 300 млрд рублей. В 2024 году приватизация в РФ принесла бюджету 132 млрд руб. при плане в 6 млрд.

- Владимир Путин поручил разработать процедуру возвращения иностранных компаний в РФ. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости сохранения за российскими компаниями контрольных пакетов и прав на технологии в активах с иностранным капиталом.

- Даже если санкции ослабят, западные страны найдут другой способ давить на Россию, заявил Владимир Путин. Выступая на съезде РСПП, он отметил, что на полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться уже не стоит.

- В Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28, экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

- России нужно произвести минимум 200 самолётов к 2030 г. для замещения иностранных лайнеров, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Скорректированную версию комплексной программы развития авиаотрасли сформируют после сертификации импортозамещенных версий самолетов МС-21 и SJ-100 - ближе к концу года, сообщил Денис Мантуров.

- Московская прокуратура инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Бориса Акунина. В следственные органы направлены материалы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

- Умер певец Бедрос Киркоров. Отцу Филиппа Киркорова было 92 года.