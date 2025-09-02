Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Безвиз с Китаем, газопровод через Монголию и Центробанк об инфляции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян. Приехать без визы на 30 дней можно с 15 сентября. Турпоток в Китай значительно вырастет, уверены в Ассоциации туроператоров России.

- Глава "Газпрома" сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Общий объем поставок по новым и расширенным договорённостям может составить 106 млрд кубометров в год. Акции "Газпрома" вышли в лидеры роста на этих новостях.

- Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы. Сам премьер-министр Словакии заявил, что на предстоящей встрече с президентом Украины поднимет вопрос о недопустимости атак на энергетическую инфраструктуру.

- Более 20 документов подписано в рамках визита президента РФ в Китай. Документы охватывают такие сферы сотрудничества, как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, сотрудничество СМИ, инновации и ветеринарно-санитарный контроль

- ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз. Также в регуляторе заявили, что ситуация с инфляцией в РФ пока укладывается в июльский прогноз; достигнутой жёсткости ДКП достаточно для возврата инфляции к целевым 4%. Вместе с тем ЦБ разработал "рисковый" сценарий для экономики с инфляцией в 10-12% в 2026 г.

- Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа. СМИ сообщают, что ЦАХАЛ может привлечь к операции десятки тысяч резервистов.

- В Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ, констатировал глава "Газпрома". Ряду стран, например, Германии и Нидерландам, будет сложно достичь целевого показателя заполненности подземных хранилищ газа в 90%.

- Сумма взятки в деле редактора Urа.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз. Сумма взятки должностному лицу выросла с 20 до 120 тыс. рублей.

- Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском музее. Картина живописца XVII века принадлежала супруге Наполеона, в России появилась благодаря Александру I.