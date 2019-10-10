Что произошло за день: четверг, 10 октября

Аварийная посадка самолета в Екатеринбурге, увольнения врачей в центре им. Блохина и мошенническая схема с ОСАГО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге. По предварительной информации, причиной ЧП стал невыход шасси. Никто не пострадал. Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" несколько часов не принимал и не отправлял рейсы. Самолеты были вынуждены садиться в других городах.

- Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке. Польская писательница удостоена награды за 2018 год, когда премия не вручалась из-за скандала в комитете, а австрийский драматург стал лауреатом за 2019 год.

- Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей. По словам Ивана Стилиди, он получил заявления об уходе от восьми сотрудников и собирается сократить еще около 30. Комиссия Минздрава проверила НИИ детской онкологии, который функционирует при центре, и выявила "очень серьезные нарушения", но при этом не нашла "страшной атмосферы".

- Владимир Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану". По мнению действующего президента, экс-лидер страны подталкивает людей к протестам. Кроме того, Зеленский в ходе своего пресс-марафона исключил предоставление Донбассу автономного статуса и заявил, что предложений обменять ДНР и ЛНР на Крым он не получал.

- Страховщики выявили схему обмана при оформлении электронных полисов ОСАГО. Автовладельцев обманывают посредники, которые выбирают минимальные ключевые коэффициенты, чтобы перечислить страховщику минимальную премию за полис. Со своего конечного потребителя посредник берет полную стоимость.

- В Ярославле снесли высмеянную Иваном Ургантом детскую горку. Телеведущий показал в своем шоу детскую горку на горе из грязи. Городские власти обещают построить большой игровой комплекс.