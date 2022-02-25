Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Санкции США, Канады и Японии за российскую военную операцию на Украине и указ Зеленского о всеобщей мобилизации

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден объявил о новых жестких санкциях за военную операцию РФ на Украине. Меры затронут Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк "Открытие", "Газпром", "Ростелеком", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлот" и РЖД. Ограничивается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции - полупроводников, компьютеров, лазеров, сенсоров. Не исключил Байден и санкций лично против президента РФ Владимира Путина. От SWIFT Россию пока не отключили, но эта опция рассматривается.

- Вслед за США о жестких антироссийских санкциях объявили Канада и Япония. Канада ввела санкции 351 депутата Госдумы, главы Сбербанка Германа Грефа, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина, детей братьев Ротенбергов и 27 финансовых учреждений РФ - в том числе Центробанка, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Совкомбанка. Япония объявила об экспортных и визовых ограничениях, запрете на экспорт в Россию полупроводников и заморозке активов российских финансовых институтов.

- Новые санкции ЕС затронут 70% рынка банковских услуг РФ и важные госкомпании, сделают невозможной модернизацию НПЗ и остановят поставку авиазапчастей, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также будут введены санкции против дипломатов и бизнесменов.

- На Украине объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий указ в ночь на пятницу подписал президент Украины Владимир Зеленский.

- Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. По заявлению Кремля, российский президент в ходе беседы дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств" начала военной операции РФ на Украине. Елисейский дворец сообщил, что Макрон в разговоре с Путиным призвал остановить военную операцию на Украине. Сам президент Франции заявил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах.

- Хакеры из Anonymous объявили кибервойну правительству России. Они взяли ответственность за DDoS-атаку на российский госканал RT.

- Самолет Ан-26 упал под Воронежем, экипаж погиб. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники.