Что произошло за день: вторник, 7 февраля

Взрыв в Тульской области, последствия землетрясения в Турции и виза в Эфиопию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Тульской области. Четыре человека погибли, один остается под завалами. Вероятной причиной ЧП назвали утечку газа. Возбуждено уголовное дело.

- Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции. Число жертв в стране превысило 4,5 тыс. человек. Между тем во вторник на границе Турции и Сирии зафиксировано новое землетрясение, а в турецком порту Искендерун вторые сутки продолжается мощный пожар. Российские спасатели уже прибыли и в Турцию, и в Сирию.

- ФСБ задержала четырех исламистов в Москве и Красноярске. Последователи запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" осуществляли вербовку и переправку рекрутов в Сирию.

- Эстония и РФ понизили уровень дипотношений. Послы обеих стран со вторника прекращают свою деятельность и возвращаются на родину.

- "Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов. По данным источника "Интерфакса", речь идет об ослаблении ограничений в отношении самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями по договорам операционного лизинга.

- Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для официальных "удаленщиков", утративших резидентство РФ. По данным источника, при этом ведомство настаивает на необходимости в ряде случаев взимать НДФЛ в 30% с гонораров уехавших фрилансеров.

- Эфиопия прекратила выдавать туристические визы в Москве. Теперь получить визу можно только в аэропорту Аддис-Абебы по прилете. Туроператоры отметили, что получить визу россиянам теперь будет проще.

- Большую кольцевую линию метро Москвы запустят в ближайшие дни. Сергей Собянин сообщил, что строительство завершено и БКЛ станет "очень серьезным подспорьем" для метро и наземного транспорта.