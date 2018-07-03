Москва

Болельщиков из Аргентины задержали за запуск дрона на Красной площади

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Двое аргентинских болельщиков задержаны за запуск квадрокоптера на Красной площади, сообщил во вторник "Интерфаксу" осведомлённый источник.

По его словам, накануне вечером на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

Иностранцы приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, пояснил собеседник агентства.

Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела, добавил источник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, ЧМ-2018
Москва
Мунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатовМунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатов
У оставшихся кандидатов есть время до вечера вторникаПодробнее
 Москва и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричкахМосква и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричках
Собянин констатировал, что столица не может принять решение для своих пенсионеров без учета пенсионеров ПодмосковьяПодробнее
 В Москве открыто движение по новому Крылатскому мостуВ Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту
Новый мост-дублер позволит устранить одно из "узких горлышек" на магистрали от Дмитровки до Мичуринского проспектаПодробнее
 "Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы
В партии сослались на нехватку времени для созыва новой конференцииПодробнее
Прохладная погода сохранится в Москве в течение неделиПрохладная погода сохранится в Москве в течение недели
Сильных ливней в столице не ожидается, но температура воздуха будет в среднем на 1 градус ниже нормыПодробнее
 Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за штормаФан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за шторма
В субботу пройдут два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболуПодробнее
 Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировалиПожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировали
Из здания близ Курского вокзала вывели около тысячи человек, никто не пострадалПодробнее
 Левым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста
Оппозиционеры решили 4 июля собрать подписи под петицией против реформыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"В России48% россиян заявили о доверии ПутинуМоскваМунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатовВ миреCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинСпортСборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018В РоссииРодственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

Пенсионеры с 1 августа смогут бесплатно ездить в подмосковных электричках

"РЖД" собрались к 2025 году увеличить перевозки пассажиров на 27%,

Вступил в силу закон о привлечении к ответственности водителей на основе анализа крови

Трутнев оценил обеспеченность Дальнего Востока авиационной инфраструктурой в 30%

Арест соратника вице-президента Афганистана вызвал массовые протесты

Парламентарии из США попросили закрыть для журналистов встречу с Володиным

Обнаруживших экологическое нарушение предложили поощрять частью взысканного ущерба

Главный инженер Tesla Даг Филд покинет компанию

Более 1,5 тыс. человек вышли в Кемерове на митинг против пенсионной реформы

Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумыЕе кандидатуру выдвинула партия "Справедливая Россия" Подробнее

48% россиян заявили о доверии Путину

48% россиян заявили о доверии ПутинуУровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктов Подробнее

Трутнев попросил Минтранс объяснить экономию на дорогах Дальнего Востока

Президент Узбекистана увеличил зарплаты бюджетников и пенсии на 7%

Электроснабжение Баку полностью восстановлено после ночной аварии

Патрушев заявил о нехватке денег на своевременную высылку нелегалов с Дальнего Востока

В Баку из-за отключения электроснабжения закрыли часть станций метро

Также в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:008F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00