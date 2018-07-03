Болельщиков из Аргентины задержали за запуск дрона на Красной площади

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Двое аргентинских болельщиков задержаны за запуск квадрокоптера на Красной площади, сообщил во вторник "Интерфаксу" осведомлённый источник.

По его словам, накануне вечером на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

Иностранцы приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, пояснил собеседник агентства.

Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела, добавил источник.