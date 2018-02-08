Букмекеры оценили шансы российских фигуристов на успех в командном турнире ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по фигурному катанию имеют высокие шансы на победу в стартующем 9 февраля в рамках Олимпиады-2018 командном турнире, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

Главные фавориты турнира – сборные Канады и России.

Поставить на победу сборной Канады можно с коэффициентом 2,26. В ее составе, отмечают эксперты, выступает сильный танцевальный дуэт Скотт Моир/Тесса Вирту и Патрик Чан в мужском одиночном катании.



Вероятность успеха команды России оценивается коэффициентом 2,47. Россияне выставят на турнир одну из фавориток в женском одиночном разряде - Евгению Медведеву или Алину Загитову. Решение о том, кто именно примет участие в командных соревнованиях, еще не принято. В мужском катании Россию представит Михаил Коляда, "который планирует исполнить самый сложный набор прыжков из всех участников".

"Россия и Канада очень близки по шансам выиграть командные соревнования по фигурному катанию. Вероятность триумфа канадцев около 40%, а россиян - близко 35%. Конкуренцию им могут составить команда США, которой оставляют чуть менее 20% шансов", - прокомментировал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров " Алексей Ткачук.

У сборной США, подчеркивают эксперты, нет в составе сильной одиночницы и спортивной пары. Поставить на триумф американцев можно с коэффициентом 5,0.

Какие шансы у других

Вероятность победы Японии, которая традиционно сильна в одиночном катании, "но не может похвастаться конкурентоспособными дуэтами", аналитики оценили коэффициентом 15,0. На сборную Италии можно поставить с коэффициентом 25,0, а на Китай - за 35,0.



Шансы победить сборной Германии эксперты оценили коэффициентом 40,0. За 101,0 предлагается поставить на золото Франции или Израиля. Меньше всего шансов, согласно оценке букмекеров, у хозяев Олимпиады - коэффициент 201,0.

Коротко о программе командного турнира

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде состоится в период с 9 по 12 февраля. 9 февраля пройдут короткие программы у мужчин и пар, 11 февраля - короткие программы у танцевальных дуэтов и женщин, а также произвольные у пар, 12 февраля - произвольные программы у мужчин, женщин и танцевальных дуэтов. После исполнения коротких программ борьбу за медали продолжат пять сборных из десяти.

Напомним о статусе россиян

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане 9 февраля, когда здесь пройдет церемония открытия ОИ. Первые комплекты наград будут разыграны 10 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.