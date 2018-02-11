Голландский конькобежец Крамер выиграл забег на 5000 м с рекордом ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото Олимпиады-2018, выиграв мужской забег на 5000 м.

Время победителя - 6:09.76. Это – новый олимпийский рекорд. Предыдущим рекордом (6:10.76) также владел Крамер, установив его на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Теперь Крамер - четырехкратный олимпийский чемпион.

Второе место занял Тед-Ян Блумен – соотечественник Крамера, выступающий за Канаду. Время серебряного призера - 6:11.616.

Обладателем бронзовой медали стал представитель Норвегии Сверре Лунде Педерсен -

6:11.618.

Российские конькобежцы в забеге не участвовали.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.