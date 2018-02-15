Команда России опустилась на 15-е место в медальном зачете Игр-2018

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России ухудшила свои позиции в медальном зачете Игр-2018 в Пхенчхане.

В четверг российским спортсменам медалей завоевать не удалось, в результате чего команда опустилась на 15-е место. Сутками ранее она располагалась на 12-й строчке. В активе россиян в настоящий момент 1 серебряная и 4 бронзовые медали.

На первом месте по-прежнему находится Германия (9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали). Второе место занимает Норвегия (6, 7, 4), третье – Нидерланды (5, 5, 2).

В четверг были разыграны девять комплектов наград.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.