Женская команда России завоевала бронзу Игр-2018 в лыжной эстафете

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

Таким образом, они завоевали бронзовые медали. В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

Победителем гонки стала команда Норвегии, которая преодолела дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды. Выступившая в ее составе Марит Бьорген стала семикратной олимпийской чемпионкой.

Серебряными призерами стали лыжницы сборной Швеции, отставание которой от победителя составило 2 секунды.

Россиянки отстали от норвежек на 43,3 секунды.

Теперь в копилке олимпийской команде России две серебряные и семь бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.