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Россия - США. Онлайн

Есть обновление от 17:28

Хоккеисты олимпийской команды России проводят третий матч на Олимпиаде в Пхенчхане

Россия - США. Онлайн
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Хоккеисты олимпийской команды России проводят третий матч на Олимпиаде в Пхенчхане

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию матча олимпийского турнира между сборными России и США!

Сама игра начнется в 15:10 по московскому времени!

Вашему вниманию состав российской команды на игру

Интересные сведения

Впрочем, матч вот-вот начнется

1'

Поехали!

1'

Россияне играют в красной форме, американцы - в бело-синей!

2'

Активно начали игру российские хоккеисты. Словно уступают с минимальным счетом и так необходимо срочно отыграться!

3'

Но и американская команда попыталась угрожать нашим воротам, но ничего острого создать не смогла

4'

Бросок по воротам сборной США с близкого расстояния! Вратарь реагирует!

5'

Публика воодушевлена. И судя по крикам "Шайбу, Шайбу!", это - российская публика!

6'

Прохоркин бросает по воротам из центра зоны - рядом со штангой летит шайба!

6'

Каблуков бросает в ближний угол, но он не попадает в створ!

6'

5:4 в пользу россиян счет по броскам. Зажигательное начало матча!

7'

Напомним, что в первом матче мы уступили Словакии (2:3), но затем разгромили Словению (8:2)

7'

Кошечкин поймал шайбу и тут же возле его ворот возникла легкая и непродолжительная потасовка

7'

Регламент матча не предусматривает вылета из турнира после группового этапа. Так что даже если проиграем 0:72, из Олимпиады сразу после этого не вылетем

7'
Гол!!!

Россия - США. 1:0

7'

ГОЛ! Сборная России вышла вперед! Барабанов из-за ворот выложил шайбу на Мозякина, тот мгновенно переадресовал ее на находившемуся прямо у ворот Прохоркина, который касанием переправил снаряд в створ. Ура!!!!

8'
Удаление

Сборная России поиграет в меньшинстве. Калинин зацепил клюшкой соперника

9'

Прижали американцы наших в зоне, но ненадолго. То и дело россияне отодвигали шайбу подальше

10'

Сборная России - в полном составе

11'

Кошечкин спас ворота в процессе контратаки соперника!

12'

Николай Прохоркин и Джордан Гринвей подрались у борта, за которым находятся игроки сборной России. Реакция арбитров была как у козла (на 43-й секунде)

13'

Дацюк опасно атаковал, но не смог пробить вратаря американской сборной

14'

Серия бросков россиян с близкого расстояния: но плотно стоят у своих ворот американские хоккеисты. Да и ворота еще, как назло, маленькие

15'

Русские быстрее и сильнее, утверждает автор твита. И правильно делает!

17'

Капризов ворвался в зону сборной США, его бросок не прошел

18'

Близится к окончанию период

19'

Калинин бросает с близкого расстояния. Не проходит шайба в створ!

20'

Калинин бросает - шайба от рикошета покатилась в пустой створ, но у линии ворот ее все же отбросили

20'

Наши, кстати, выпускали шестого полевого игрока, поскольку у американцев в случае касания ими шайбы должно было быть "отложенное" удаление. Штурм устроили наши!!!

20'

В итоге Ноа Уэлш отправился отбывать двухминутный штраф

20'

А у нас перерыв! Встретимся во втором периоде!

21'

Начался второй период!

21'

Наши играют в большинстве Мозякин дважды сочно бросил. Но шайба не достигла цели!

22'

Ну никак не пробивается американская защита!

22'

Американцы - в полном составе, чуть не реализовали свою контратаку!

22'
Гол!!!

Россия - США. 2:0

22'

Снова забросил Прохоркин! Получив у левого для вбрасывания круга шайбу он выдержал паузу и хлестко бросил в ворота!!

23'
Удаление

Вновь удален Ноа Уэлш у американцев!

24'

Держатся наши в зоне сборной США и с большим трудом американцы выбросили шайбу

25'

Мозякин бросает мимо ворот!

25'

В полном составе американцы. Только что Райан Запольски, вратарь США, отчаянно выручил команду после броска Мозякина

26'

В игре возникла пауза, поэтому ознакомим вас со статистикой по первому периоду

26'

Сомневаюсь, что у Джорджа Вашингтон получает удовольствие от увиденного

26'

Драка между хоккеистами у ворот сборной России. Но драка закончилась

26'
Удаление

Райан Донато удален в составе сборной США, Александр Гавриков - в составе сборной России

27'

Брайан Джионта выходил один на один с вратарем сборной России, но не смог перекинуть шайбу через щиток российского вратаря Василия Кошечкина

28'
Удаление

Но у россиян отложенное удаление. Никита Нестеров ушел на скамью штрафников

29'

Телегин врывается в зону соперника (это мы так играем в меньшинстве) и... Не проходит его бросок! Точнее, проходит, но не в створ..

30'

В полном составе играет сборная России!

32'

Штурм организовали американские хоккеисты, с трудом россияне выстояли

33'
Удаление

С трудом-то с трудом, а вот без удаления не обошлось. Киселевич оштрафован на две минуты

34'

Не позволяют наши игроки американцам задерживаться в российской зоне

35'

Андронов выскакивал к воротам сборной США в меньшинстве и чуть не забросил! Немного не повезло ему!

35'

В полном составе играет российская команда

36'

Гринвей бросил по воротам: Кошечкин ловко ловит шайбу

37'

17:15 в пользу России счет по броскам

38'

Теперь россияне штурмуют ворота американцев, голкипер Запольски с трудом отразил сейчас бросок с близкого расстояния

38'

Опасный момент у ворот сборной России. В этот непростой момент Василий Кошечкин прижал шайбу ко льду, а полевые игроки на эмоциях без фанатизма подрались

39'

Снова драка

39'
Удаление

Бурк и Прохоркин получили статус самых ярких участников эмоциональной схватки, получили и право посидеть на скамье штрафников

40'

Последняя минута периода пошла

40'
Гол!!!

Россия - США. 3:0

40'

За 0,2 (!!!!!) секунды до окончания периода Андронов из-за ворот выложил шайбу к борту на Ковальчука и тот мощно выстрелил и поразил цель! Отлично!

40'

На этой оптимистичной ноте мы уходим на перерыв. Вернемся к третьему периоду!

41'

Начался третий период!

41'
Гол!!!

Россия - США. 4:0

41'

Снова Илья Ковальчук забрасывает шайбу!! Он бежал с шайбой по левому борту и мощно выстрелил в верхний угол! Это нас радует!!!

42'

Статистика по первым двум периодам, когда счет был другим!

43'

Команда США что-то вообще ничего не может сделать. Ну, кроме как обороняться при счете 0:4

44'

О, Кошечкин таки вступил в игру - отразил бросок

46'

Кошечкин своевременно вытянул ногу и помешал вышедшему один на один американцу бросить в створ

48'

А вообще, счет по броскам 24:20 в пользу россиян

50'

Мозякин приблизился к воротам справа, хотел забросить, но не попал по шайбе

51'

Ковальчук сделал лишнее движение и потерял шайбу у ворот сборной США

53'

Бросок Яковлева от синей линии - мимо ворот!

55'

Американские хоккеисты делают все возможное, чтобы размочить таки счет

57'

Сейчас такое ощущение, что сборная России играет в меньшинстве. Не дает ей соперник перевести дух. Но надеемся, что наша команда сегодня сыграет на ноль

57'

Пока самое результативное действие американцев - попадание в штангу (как сейчас), ну или в кулаком в лицо Прохоркину (получая в ответ еще больше)

58'
Удаление

Легкая потасовка на льду. А сейчас сборная России будет играть в большинстве - Мэтт Гилрой удален за толчок (собственно, спровоцировавший потасовку)

59'

Мозякин получил от Капризова очень удобную передачу в центре зоны США, но поразить ворота не смог

60'

Последняя минута матча идет

60'

Словакия и Словения сыграли вничью, мы занимаем первое место в группе и напрямую выходим в четвертьфинал

Все, матч окончен! Россия - США - 4:0! Поздравляем с победой!

На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо большое за внимание! Скоро увидимся вновь!

Теги: Олимпиада-2018, хоккей
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