Россия - США. Онлайн

Хоккеисты олимпийской команды России проводят третий матч на Олимпиаде в Пхенчхане
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию матча олимпийского турнира между сборными России и США!
Сама игра начнется в 15:10 по московскому времени!
Вашему вниманию состав российской команды на игру
До старта заключительного матча нашей команды в предварительном раунде Олимпиады осталось не так много времени, начало в 15:10 мск. Соперник — сборная США. Вот состав на игру 👇— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
Live:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/ppfrPIZw0h#redmachine #краснаямашина pic.twitter.com/phqHUmfwDL
Интересные сведения
Американский журнал назвал сборную СССР-1984 лучшей хоккейной командой в истории ОИ https://t.co/euGL5O3kzU— Интерфакс (@interfax_news) 17 февраля 2018 г.
10 best men's ice hockey teams in Winter #Olympics history https://t.co/grIoAjyOtE pic.twitter.com/s70AjWYobt— Athlon Sports (@AthlonSports) 17 февраля 2018 г.
Игроки, тренерский штаб и руководство ФХР приехали на арену, где в 15:10 состоится матч нашей команды против сборной США. Все готово к началу!— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/ppfrPIZw0h pic.twitter.com/XIdNHyeeXi
Впрочем, матч вот-вот начнется
Поехали!
Россияне играют в красной форме, американцы - в бело-синей!
Активно начали игру российские хоккеисты. Словно уступают с минимальным счетом и так необходимо срочно отыграться!
Но и американская команда попыталась угрожать нашим воротам, но ничего острого создать не смогла
Бросок по воротам сборной США с близкого расстояния! Вратарь реагирует!
Публика воодушевлена. И судя по крикам "Шайбу, Шайбу!", это - российская публика!
Прохоркин бросает по воротам из центра зоны - рядом со штангой летит шайба!
Каблуков бросает в ближний угол, но он не попадает в створ!
5:4 в пользу россиян счет по броскам. Зажигательное начало матча!
Напомним, что в первом матче мы уступили Словакии (2:3), но затем разгромили Словению (8:2)
Кошечкин поймал шайбу и тут же возле его ворот возникла легкая и непродолжительная потасовка
Регламент матча не предусматривает вылета из турнира после группового этапа. Так что даже если проиграем 0:72, из Олимпиады сразу после этого не вылетем
Россия - США. 1:0
ГОЛ! Сборная России вышла вперед! Барабанов из-за ворот выложил шайбу на Мозякина, тот мгновенно переадресовал ее на находившемуся прямо у ворот Прохоркина, который касанием переправил снаряд в створ. Ура!!!!
Сборная России поиграет в меньшинстве. Калинин зацепил клюшкой соперника
Прижали американцы наших в зоне, но ненадолго. То и дело россияне отодвигали шайбу подальше
Сборная России - в полном составе
Кошечкин спас ворота в процессе контратаки соперника!
Николай Прохоркин и Джордан Гринвей подрались у борта, за которым находятся игроки сборной России. Реакция арбитров была как у козла (на 43-й секунде)
Дацюк опасно атаковал, но не смог пробить вратаря американской сборной
Серия бросков россиян с близкого расстояния: но плотно стоят у своих ворот американские хоккеисты. Да и ворота еще, как назло, маленькие
Русские быстрее и сильнее, утверждает автор твита. И правильно делает!
The Russian are faster and more physical than #usahockey so far. #Olympics pic.twitter.com/ayIERRK4tA— Steve Smith (@stevensmithnow) 17 февраля 2018 г.
Капризов ворвался в зону сборной США, его бросок не прошел
Близится к окончанию период
Калинин бросает с близкого расстояния. Не проходит шайба в створ!
Калинин бросает - шайба от рикошета покатилась в пустой створ, но у линии ворот ее все же отбросили
Наши, кстати, выпускали шестого полевого игрока, поскольку у американцев в случае касания ими шайбы должно было быть "отложенное" удаление. Штурм устроили наши!!!
В итоге Ноа Уэлш отправился отбывать двухминутный штраф
А у нас перерыв! Встретимся во втором периоде!
Начался второй период!
Наши играют в большинстве Мозякин дважды сочно бросил. Но шайба не достигла цели!
Ну никак не пробивается американская защита!
Американцы - в полном составе, чуть не реализовали свою контратаку!
Россия - США. 2:0
Снова забросил Прохоркин! Получив у левого для вбрасывания круга шайбу он выдержал паузу и хлестко бросил в ворота!!
Вновь удален Ноа Уэлш у американцев!
Держатся наши в зоне сборной США и с большим трудом американцы выбросили шайбу
Мозякин бросает мимо ворот!
В полном составе американцы. Только что Райан Запольски, вратарь США, отчаянно выручил команду после броска Мозякина
В игре возникла пауза, поэтому ознакомим вас со статистикой по первому периоду
Энергично прошел первый период матча против сборной США. Счет — 1:0 в нашу пользу. А шайба, заброшенная Николаем Прохокиным — 👌. Есть и статистика, делимся ей с вами:#redmachine #краснаямашина pic.twitter.com/EWUcfa1rdb— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
Сомневаюсь, что у Джорджа Вашингтон получает удовольствие от увиденного
USA vs. Russia 1st intermission assessment: We're in big trouble. If Russia scores the next goal it's over. At least George Washington came to check out the action. #USAvsOAR#PyeongChang2018 #Olympics #TeamUSA pic.twitter.com/HJrb4V7Drt— SouthernSportsNation (@SoSportsNation) 17 февраля 2018 г.
Драка между хоккеистами у ворот сборной России. Но драка закончилась
Райан Донато удален в составе сборной США, Александр Гавриков - в составе сборной России
Брайан Джионта выходил один на один с вратарем сборной России, но не смог перекинуть шайбу через щиток российского вратаря Василия Кошечкина
Но у россиян отложенное удаление. Никита Нестеров ушел на скамью штрафников
Телегин врывается в зону соперника (это мы так играем в меньшинстве) и... Не проходит его бросок! Точнее, проходит, но не в створ..
В полном составе играет сборная России!
Штурм организовали американские хоккеисты, с трудом россияне выстояли
С трудом-то с трудом, а вот без удаления не обошлось. Киселевич оштрафован на две минуты
Не позволяют наши игроки американцам задерживаться в российской зоне
Андронов выскакивал к воротам сборной США в меньшинстве и чуть не забросил! Немного не повезло ему!
В полном составе играет российская команда
Гринвей бросил по воротам: Кошечкин ловко ловит шайбу
17:15 в пользу России счет по броскам
Теперь россияне штурмуют ворота американцев, голкипер Запольски с трудом отразил сейчас бросок с близкого расстояния
Опасный момент у ворот сборной России. В этот непростой момент Василий Кошечкин прижал шайбу ко льду, а полевые игроки на эмоциях без фанатизма подрались
Снова драка
Бурк и Прохоркин получили статус самых ярких участников эмоциональной схватки, получили и право посидеть на скамье штрафников
Последняя минута периода пошла
Россия - США. 3:0
За 0,2 (!!!!!) секунды до окончания периода Андронов из-за ворот выложил шайбу к борту на Ковальчука и тот мощно выстрелил и поразил цель! Отлично!
На этой оптимистичной ноте мы уходим на перерыв. Вернемся к третьему периоду!
Начался третий период!
Россия - США. 4:0
Снова Илья Ковальчук забрасывает шайбу!! Он бежал с шайбой по левому борту и мощно выстрелил в верхний угол! Это нас радует!!!
Статистика по первым двум периодам, когда счет был другим!
Первый период был энергичным, второй — вдвойне! Трибуны просили "шайбу-шайбу", Кошечкин спасал — 👍, Прохоркин исполнял желания трибун. И Ковальчук — тоже (да еще и за мгновение до сирены!). Счет — 3:0. Статистика:#redmachine #краснаямашина pic.twitter.com/cOTGqPqnnJ— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
Команда США что-то вообще ничего не может сделать. Ну, кроме как обороняться при счете 0:4
О, Кошечкин таки вступил в игру - отразил бросок
Кошечкин своевременно вытянул ногу и помешал вышедшему один на один американцу бросить в створ
А вообще, счет по броскам 24:20 в пользу россиян
Мозякин приблизился к воротам справа, хотел забросить, но не попал по шайбе
Ковальчук сделал лишнее движение и потерял шайбу у ворот сборной США
Бросок Яковлева от синей линии - мимо ворот!
Американские хоккеисты делают все возможное, чтобы размочить таки счет
Сейчас такое ощущение, что сборная России играет в меньшинстве. Не дает ей соперник перевести дух. Но надеемся, что наша команда сегодня сыграет на ноль
Пока самое результативное действие американцев - попадание в штангу (как сейчас), ну или в кулаком в лицо Прохоркину (получая в ответ еще больше)
Легкая потасовка на льду. А сейчас сборная России будет играть в большинстве - Мэтт Гилрой удален за толчок (собственно, спровоцировавший потасовку)
Мозякин получил от Капризова очень удобную передачу в центре зоны США, но поразить ворота не смог
Последняя минута матча идет
Словакия и Словения сыграли вничью, мы занимаем первое место в группе и напрямую выходим в четвертьфинал
Все, матч окончен! Россия - США - 4:0! Поздравляем с победой!
На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо большое за внимание! Скоро увидимся вновь!