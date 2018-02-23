Россия - Чехия. Онлайн

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию полуфинала хоккейного турнира Олимпиады
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию полуфинала мужского хоккейного турнира. Играют - Россия и Чехия!
Точнее, пока не играют, но в 10:40 по московскому времени начнут это дело
Состав россиян на игру
Вот и наш состав на полуфинальный матч против сборной Чехии. Максимальная собранность и концентрация — мы скоро начнем!— Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡️ https://t.co/rbNaHmNeJG#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/RPd36XFC9U
Прогноз букмекеров на игру
Букмекеры оценили шансы российских хоккеистов на успех в матче с Чехией https://t.co/OSe6GegLHQ— Интерфакс (@interfax_news) 23 февраля 2018 г.
В четвертьфинале сборная России разгромила Норвегию со счетом 6:1, а Чехия в серии буллитов одолела сборную США - 3:2.
В другом полуфинале встретятся Канада и Германия, этот матч также состоится 23 февраля, встреча начнется в 15:10 мск.
Команды выходят на лед, игра вот-вот начнется!
Сегодня наши играют в доминирующей белой форме. У чешской команды - преимущественно красная расцветка с элементами синего и белого
Матч начался! Шайбу на вбрасывании выиграли чехи. Но главнее, как нам кажется, выиграть все же матч...
Побывали наши в зоне соперника и дважды бросили по воротам. Не столь опасно, чтобы схватиться в предвкушении выплеска голевого адреналина за голову, но все же
Мощный бросок состоялся и по воротам россиян: Василий Кошечкин, их защищающий, шайбу отразил!
Пристреливаются соперники, оценивают друг друга. Почти без остановок идет игра
У чешской команды преимущество по количеству бросков по воротам - 4:2
Ох, российская сборная играет в численном меньшинстве. А все за то, что наши нечаянно (хотя, кто знает, может и сознательно) устроили численное большинство. Нарушение численного состава, в общем. Три раза (теперь уже - четыре) использовал слово "численный" в этом сообщении!
Кошечкин вступил в игру, отразил опасный бросок
Не удается чешским хоккеистам надолго задержаться в нашей зоне. Сборная России - в полном составе!
Капризов оказался на добивании на пятачке, но выручил свою команду вратарь Францоуз
Киселевич бросает с центра зоны по чешским воротам! Мимо!
Между тем, удаление в составе сборно Чехии. За игру высоко поднятой клюшкой удален Петр Коукал
Наши пока в своей зоне были. Попытались войти в зону соперника, но нарвались на плотный прессинг
Закрепились наши в зоне соперника. И даже бросили - вратарь ловит шайбу
Войнов получил шайбу у синей линии, выждал впечатлительную паузу, заодно приблизился к воротам и, наконец, бросил. Не попал!
ОБОЖАЮ водителя автобуса, он включил трансляцию матча, лучший просто мужик#РоссияЧехия— Маяна✖ (@mayana2305) 23 февраля 2018 г.
6:5 по броскам - все еще в пользу Чехии
Телегин бросал по воротам с выгодной позиции. Выше!
МОМЕНТ у ворот сборной Чехии. Но попытка протолкнуть шайбу между щитками вратаря обернулась неудачей! Это Калинин выходил один на один слева!
Хоккейное наблюдение
Смешно, как судьи перед вбрасыванием "выгоняют" игроков.— Anastasita (@ungreeneyed) 23 февраля 2018 г.
- Ты мне не нравишься, уходи.
- Но я вратарь!
- Видеть тебя не могу. #россиячехия
Последние две минуты периода пошли
Иван Телегин пытался обострить игру находясь левее ворот у борта. Но соперник отодвинул шайбу, да еще так, что она оказалась в нашей зоне
Наши - в зоне соперника. В основном идет силовая борьба, без бросков
О, Гавриков бросил, не попал в створ!
А вот и сирена, возвестившая об окончании периода! Встретимся после перерыва!
Начался второй период!
Предлагаем вам статистику по первому периоду
В первом периоде наши хоккеисты заставляли попотеть вратаря сборной Чехии Павла Францоуза. Но у него пока что нашелся ответ на каждый вопрос. Пока — 0:0, продолжим искать ключи к воротам чехов во втором периоде, после перерыва. #краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/WXTNDwMX4k— Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
Обоюдное удаление: Роман Червенка силовым приемом пытался снести с ног Кирилла Капризова и в ответ получил от того клюшкой по лицу. Но команды будут играть в формате пять на пять. Просто этим игрокам не рекомендуется ближайшие две минуты появляться на льду
Сразу после окончания первого периода, пока я отдыхал, твиттер Федерации хоккея России обнародовал первые фотографии с этого матча
Первый период матча против сборной Чехии завершен. Счет 0:0. Отдохнем, полистаем фотографии.#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/ND3OxsUWm4— Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
Если бы ворота сборной Чехии защищал я, то Николай Прохоркин, конечно, добился бы успеха. Но вместо меня ворота защищает по-прежнему Павел Францоуз. А вот пробить его, бросая с левого круга для вбрасывания россиянину не удалось
Роман Червенка создал угрозу (лично для меня - психологическую), замахнувшись на бросок, и бросив таки, справа. Пробить нашего вратаря Кошечкина чемпион мира-2010 не смог
Россия - Чехия. 1:0
ГОООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России!!!!! Никита Гусев выдержал паузу на левом круге для вбрасывания и четко бросил в створ! Ура! Ура!!!
Правда, чехи подали протест, типа, Капризов мешал Францоушу ловить шайбу. Теперь мы должны ждать вердикта арбитров, которые сейчас смотрят видеоповтор.
Но Капризов-то вроде как и не находился во вратарской площади перед броском Гусева. Ну, это мне так показалось: я еще тот наблюдатель
Пауза все еще затягивается
ГОЛ ЗАСЧИТАН!!!!
Россия - Чехия. 2:0
УРАААА! 2:0 в пользу сборной России! Контратаку провели россияне. Иван Телегин мчался справа и выложил шайбу на надвигавшегося к воротам по центру Владиславу Гаврикову и тот вонзил шайбу в сетку ворот!!!!
Илья Ковальчук удален. В столкновении с ним пострадал Ян Коварж, причем лед он покидает не самостоятельно. В колено въехал Илья
Судьи ограничились минимальным наказанием - две минуты
Что ж, теперь играем в меньшинстве
Закрепились чешские хоккеисты в нашей зоне, не покидают ее, даже успели бросить по воротам. Нам, можно сказать, повезло. Шайба летит мимо. Везет и чехам: шайба не покидает зону
Третий бросок по российским воротам - вновь мимо!
В полном составе сборная России, но игра все еще в нашей зоне
Но наконец-то наши вынесли шайбу из зоны
Однако: сборная России вновь оказывается в меньшинстве. Удален не кто иной, как вновь Илья Ковальчук!
На этот раз нашим игрокам удалось выйти из своей зоны и убить часть времени, находясь за воротами чешской команды
А теперь чешские хоккеисты контролируют игру в нашей зоне!
Кошечкин отразил мощный бросок!
Сборная России - в полном составе!
Егору Яковлеву досталось клюшкой по лицу от игрока казанского "Ак Барса" Иржи Секача. Чех удален
Серия неточностей - и шайба покидает зону чешской команды
Но вот, наконец, закрепились в зоне соперника россияне
Вратарь сборной Чехии отразил бросок, последовавший из центра чешской сборной
Сборная Чехии - в полном составе
Один из голов в сегодняшней игре
Влааааад!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 февраля 2018 г.
Великолепная контратака!#ОИ2018 pic.twitter.com/0BUPzBeaYD
Кошечкин отражает острый бросок с острого же угла!
Рядом со штангой чешских ворот проскочила сейчас шайба!
Последние минуты второго периода россияне проводят в настойчивой атаке, словно соперник играет в меньшинстве.
Были близки к голу чешские хоккеисты на последних секундах периода, но порадовать себя голом им так и не удалось. Наступил перерыв и мы вернемся к трансляции после его окончания
Начался третий период, товарищи!
Статистика по первым двум периодам, вместе взятым
Никита Гусев и Владислав Гавриков нашли 🔑 к воротам сборной Чехии, после второго периода в полуфинальном матче — 2:0. Пока хоккеисты восстанавливают силы в раздевалке, давайте посмотрим статистику: #краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/VLOg2QcMYB— Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
В атаке "коротают" время россияне в стартовом отрезке третьего периода
Правда, нарвались на контратаку чешской сборной и очень хорошо, что не прошел прострел в центр зоны справа
Пожелание матча
#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 #RedMachine— В тираже 🇷🇺 (@in_circulation) 23 февраля 2018 г.
КОШЕЧКИН, ДЕРЖИСЬ !!!#РоссияЧехия pic.twitter.com/UBj6GC8yf7
Вратарь чешской сборной ловит шайбу после опасного броска россиян
Прижали чешские хоккеисты россиян в нашей зоне и остро атакуют. Россияне держатся, но с трудом
Илья Каблуков удален - сборная России играет в меньшинстве
Войтех Мозик бросил по центру от синей линии. По центру-то по центру, но вратарю Кошечкину все же нужно было так вытянуть руку, чтобы шайба влетела в его ловушку, а вовсе не в створ ворот!
Киселевич бросился под бросок чешского хоккеиста!
В полном составе играет сборная России!
Преимущество по броскам - на стороне чешских хоккеистов, да еще и ощутимое - 26:17
Затишье какое-то на трибунах - по домам все разошлись, что ли?
Кошечкин отразил бросок щитком, глядя совсем в другую сторону
Наши оказались в зоне сборной Чехии, вынудили вступить в игру вратаря соперника, да и в целом - заработали вбрасывание в этой самой зоне
Все же удалось чешской сборной отобрать шайбу у россиян и войти в нашу зону
Кошечкин отражает бросок от синей линии!
Тайм-аут взял тренерский штаб сборной России
Вышли наши из своей зоны после вбрасывания у ворот Кошечкина. Но через пару десяток секунд соперник вернулся к нам опять
Шайба летит в створ ворот россиян. Василий Кошечкин выручает свою (и нашу с вами) команду, прижав шайбу ко льду.
30:19 - счет по броскам в пользу чешской сборной
Прижались россияне к воротам своим
На время удалось вынести шайбу из зоны!
Время тает, что на руку нам. Теперь еще в зоне чехов
Чешская команда идет ва-банк. Меняет вратаря на шестого полевого игрока
Наши вышли из зоны своей, могли и в пустые закатить. Но соперник оказался проворнее и взял ее под свой контроль
Вновь вбрасывание в нашей зоне! Когда же это все закончится? Выиграл чешский хоккеист вбрасывание
Вновь вбрасывание в нашей зоне! Когда же это все закончится? Выиграл чешский хоккеист вбрасывание
Серия бросков по нашим воротам - и вынесли наши шайбу!
Россия - Чехия. 3:0
ГООООООЛ! в пустые ворота бросил точно Илья Ковальчук!!!
Ура! Сборная России победила Чехию со счетом 3:0 и вышла в финал, где сыграет с победителем пары Канада - Германия!!
На этом мы завершаем нашу трансляцию!! Спасибо за внимание и до скорых встреч!!! Тем более, олимпийский онлайн еще не завершен!!!