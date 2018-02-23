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Россия - Чехия. Онлайн

Есть обновление от 12:41

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию полуфинала хоккейного турнира Олимпиады

Россия - Чехия. Онлайн
Игровой эпизод полуфинального матча Россия - Чехия
Фото: Reuters

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию полуфинала хоккейного турнира Олимпиады

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию полуфинала мужского хоккейного турнира. Играют - Россия и Чехия!

Точнее, пока не играют, но в 10:40 по московскому времени начнут это дело

Состав россиян на игру

Прогноз букмекеров на игру


В четвертьфинале сборная России разгромила Норвегию со счетом 6:1, а Чехия в серии буллитов одолела сборную США - 3:2.

В другом полуфинале встретятся Канада и Германия, этот матч также состоится 23 февраля, встреча начнется в 15:10 мск.

Команды выходят на лед, игра вот-вот начнется!

Сегодня наши играют в доминирующей белой форме. У чешской команды - преимущественно красная расцветка с элементами синего и белого

1'

Матч начался! Шайбу на вбрасывании выиграли чехи. Но главнее, как нам кажется, выиграть все же матч...

2'

Побывали наши в зоне соперника и дважды бросили по воротам. Не столь опасно, чтобы схватиться в предвкушении выплеска голевого адреналина за голову, но все же

3'

Мощный бросок состоялся и по воротам россиян: Василий Кошечкин, их защищающий, шайбу отразил!

4'

Пристреливаются соперники, оценивают друг друга. Почти без остановок идет игра

6'

У чешской команды преимущество по количеству бросков по воротам - 4:2

7'
Удаление

Ох, российская сборная играет в численном меньшинстве. А все за то, что наши нечаянно (хотя, кто знает, может и сознательно) устроили численное большинство. Нарушение численного состава, в общем. Три раза (теперь уже - четыре) использовал слово "численный" в этом сообщении!

8'

Кошечкин вступил в игру, отразил опасный бросок

9'

Не удается чешским хоккеистам надолго задержаться в нашей зоне. Сборная России - в полном составе!

10'

Капризов оказался на добивании на пятачке, но выручил свою команду вратарь Францоуз

10'

Киселевич бросает с центра зоны по чешским воротам! Мимо!

10'
Удаление

Между тем, удаление в составе сборно Чехии. За игру высоко поднятой клюшкой удален Петр Коукал

11'

Наши пока в своей зоне были. Попытались войти в зону соперника, но нарвались на плотный прессинг

11'

Закрепились наши в зоне соперника. И даже бросили - вратарь ловит шайбу

12'

Войнов получил шайбу у синей линии, выждал впечатлительную паузу, заодно приблизился к воротам и, наконец, бросил. Не попал!

13'

14'

6:5 по броскам - все еще в пользу Чехии

14'

Телегин бросал по воротам с выгодной позиции. Выше!

15'

МОМЕНТ у ворот сборной Чехии. Но попытка протолкнуть шайбу между щитками вратаря обернулась неудачей! Это Калинин выходил один на один слева!

17'

Хоккейное наблюдение

18'

Последние две минуты периода пошли

19'

Иван Телегин пытался обострить игру находясь левее ворот у борта. Но соперник отодвинул шайбу, да еще так, что она оказалась в нашей зоне

20'

Наши - в зоне соперника. В основном идет силовая борьба, без бросков

20'

О, Гавриков бросил, не попал в створ!

20'

А вот и сирена, возвестившая об окончании периода! Встретимся после перерыва!

21'

Начался второй период!

21'

Предлагаем вам статистику по первому периоду

22'
Удаление

Обоюдное удаление: Роман Червенка силовым приемом пытался снести с ног Кирилла Капризова и в ответ получил от того клюшкой по лицу. Но команды будут играть в формате пять на пять. Просто этим игрокам не рекомендуется ближайшие две минуты появляться на льду

23'

Сразу после окончания первого периода, пока я отдыхал, твиттер Федерации хоккея России обнародовал первые фотографии с этого матча

24'

Если бы ворота сборной Чехии защищал я, то Николай Прохоркин, конечно, добился бы успеха. Но вместо меня ворота защищает по-прежнему Павел Францоуз. А вот пробить его, бросая с левого круга для вбрасывания россиянину не удалось

26'

Роман Червенка создал угрозу (лично для меня - психологическую), замахнувшись на бросок, и бросив таки, справа. Пробить нашего вратаря Кошечкина чемпион мира-2010 не смог

27'
Гол!!!

Россия - Чехия. 1:0

27'

ГОООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России!!!!! Никита Гусев выдержал паузу на левом круге для вбрасывания и четко бросил в створ! Ура! Ура!!!

27'

Правда, чехи подали протест, типа, Капризов мешал Францоушу ловить шайбу. Теперь мы должны ждать вердикта арбитров, которые сейчас смотрят видеоповтор.

27'

Но Капризов-то вроде как и не находился во вратарской площади перед броском Гусева. Ну, это мне так показалось: я еще тот наблюдатель

27'

Пауза все еще затягивается

27'

ГОЛ ЗАСЧИТАН!!!!

28'
Гол!!!

Россия - Чехия. 2:0

28'

УРАААА! 2:0 в пользу сборной России! Контратаку провели россияне. Иван Телегин мчался справа и выложил шайбу на надвигавшегося к воротам по центру Владиславу Гаврикову и тот вонзил шайбу в сетку ворот!!!!

29'
Удаление

Илья Ковальчук удален. В столкновении с ним пострадал Ян Коварж, причем лед он покидает не самостоятельно. В колено въехал Илья

29'

Судьи ограничились минимальным наказанием - две минуты

30'

Что ж, теперь играем в меньшинстве

30'

Закрепились чешские хоккеисты в нашей зоне, не покидают ее, даже успели бросить по воротам. Нам, можно сказать, повезло. Шайба летит мимо. Везет и чехам: шайба не покидает зону

31'

Третий бросок по российским воротам - вновь мимо!

31'

В полном составе сборная России, но игра все еще в нашей зоне

32'

Но наконец-то наши вынесли шайбу из зоны

32'

Однако: сборная России вновь оказывается в меньшинстве. Удален не кто иной, как вновь Илья Ковальчук!

33'

На этот раз нашим игрокам удалось выйти из своей зоны и убить часть времени, находясь за воротами чешской команды

34'

А теперь чешские хоккеисты контролируют игру в нашей зоне!

34'

Кошечкин отразил мощный бросок!

34'

Сборная России - в полном составе!

35'
Удаление

Егору Яковлеву досталось клюшкой по лицу от игрока казанского "Ак Барса" Иржи Секача. Чех удален

35'

Серия неточностей - и шайба покидает зону чешской команды

36'

Но вот, наконец, закрепились в зоне соперника россияне

37'

Вратарь сборной Чехии отразил бросок, последовавший из центра чешской сборной

37'

Сборная Чехии - в полном составе

37'

Один из голов в сегодняшней игре

37'

Кошечкин отражает острый бросок с острого же угла!

38'

Рядом со штангой чешских ворот проскочила сейчас шайба!

39'

Последние минуты второго периода россияне проводят в настойчивой атаке, словно соперник играет в меньшинстве.

40'

Были близки к голу чешские хоккеисты на последних секундах периода, но порадовать себя голом им так и не удалось. Наступил перерыв и мы вернемся к трансляции после его окончания

41'

Начался третий период, товарищи!

41'

Статистика по первым двум периодам, вместе взятым

42'

В атаке "коротают" время россияне в стартовом отрезке третьего периода

42'

Правда, нарвались на контратаку чешской сборной и очень хорошо, что не прошел прострел в центр зоны справа

43'

Пожелание матча

45'

Вратарь чешской сборной ловит шайбу после опасного броска россиян

46'

Прижали чешские хоккеисты россиян в нашей зоне и остро атакуют. Россияне держатся, но с трудом

46'
Удаление

Илья Каблуков удален - сборная России играет в меньшинстве

47'

Войтех Мозик бросил по центру от синей линии. По центру-то по центру, но вратарю Кошечкину все же нужно было так вытянуть руку, чтобы шайба влетела в его ловушку, а вовсе не в створ ворот!

48'

Киселевич бросился под бросок чешского хоккеиста!

48'

В полном составе играет сборная России!

49'

Преимущество по броскам - на стороне чешских хоккеистов, да еще и ощутимое - 26:17

50'

Затишье какое-то на трибунах - по домам все разошлись, что ли?

51'

Кошечкин отразил бросок щитком, глядя совсем в другую сторону

52'

Наши оказались в зоне сборной Чехии, вынудили вступить в игру вратаря соперника, да и в целом - заработали вбрасывание в этой самой зоне

53'

Все же удалось чешской сборной отобрать шайбу у россиян и войти в нашу зону

54'

Кошечкин отражает бросок от синей линии!

55'

Тайм-аут взял тренерский штаб сборной России

55'

Вышли наши из своей зоны после вбрасывания у ворот Кошечкина. Но через пару десяток секунд соперник вернулся к нам опять

56'

Шайба летит в створ ворот россиян. Василий Кошечкин выручает свою (и нашу с вами) команду, прижав шайбу ко льду.

57'

30:19 - счет по броскам в пользу чешской сборной

57'

Прижались россияне к воротам своим

58'

На время удалось вынести шайбу из зоны!

58'

Время тает, что на руку нам. Теперь еще в зоне чехов

59'

Чешская команда идет ва-банк. Меняет вратаря на шестого полевого игрока

59'

Наши вышли из зоны своей, могли и в пустые закатить. Но соперник оказался проворнее и взял ее под свой контроль

59'

Вновь вбрасывание в нашей зоне! Когда же это все закончится? Выиграл чешский хоккеист вбрасывание

59'

Вновь вбрасывание в нашей зоне! Когда же это все закончится? Выиграл чешский хоккеист вбрасывание

60'

Серия бросков по нашим воротам - и вынесли наши шайбу!

60'
Гол!!!

Россия - Чехия. 3:0

60'

ГООООООЛ! в пустые ворота бросил точно Илья Ковальчук!!!

Ура! Сборная России победила Чехию со счетом 3:0 и вышла в финал, где сыграет с победителем пары Канада - Германия!!

На этом мы завершаем нашу трансляцию!! Спасибо за внимание и до скорых встреч!!! Тем более, олимпийский онлайн еще не завершен!!!

Теги: Олимпиада-2018, хоккей
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