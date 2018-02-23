Российские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал ОИ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России завоевала путевку в финал мужского хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане.

В полуфинале соревнования россияне нанесли поражение сборной Чехии – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей голы провели Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук (поразил пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, российские хоккеисты гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

В финале команда России сыграет с победителем пары Канада – Германия. Эти команды встретятся в пятницу, матч начнется в 15:10 мск.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.