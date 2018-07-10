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Ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набережные в Нижнем Новгороде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дорожные службы ликвидируют последствия проливного дождя, размывшего асфальтовое покрытие на отдельных участках дорог Нижнего Новгорода, сообщил мэр города Владимир Панов журналистам во вторник.

Накануне в соцсетях распространились фотографии провалившейся брусчатки и грунта на Волжской набережной, которая находится в непосредственной близости от стадиона "Нижний Новгород". Набережная была благоустроена в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу.

"Система ливневых канализаций в городе похоже дошла до критического состояния. На Волжской набережной, абсолютно новом объекте, произошел провал. По предварительным данным, это серьезная грубая ошибка проектантов (набережной - ИФ). Сейчас нужно это подтвердить документально. В ближайшую неделю будет все восстановлено, но и одновременно начнется разработка системы отвода воды", - сказал Панов.

Он добавил, что заказчиком строительства Волжской набережной выступал дорожный фонд региона. "Областные власти сейчас будут самостоятельно защищать интересы и бюджетные деньги, которые были потрачены", - предположил градоначальник.

Глава города отметил, что вода также смыла брусчатку в Александровском саду, который находится рядом с Нижегородским кремлем. Кроме того, ливневые канализации не сработали на Нижневолжской набережной, которую городские власти открыли после десятилетней реконструкции - также в преддверии чемпионата мира по футболу.

"Мы выявили на Нижневолжской ливневую трубу, которая упирается в бетонную стену, поэтому воде просто некуда уходить. Заказчиком благоустройства набережной выступал муниципалитет через МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" (ГУММиД)", - сообщил Панов.

"Либо проектные решения некачественные, либо безобразная работа подрядчика, который не исполнил проектные решения. Нужно найти правду, и все устранить в рамках гарантийных обязательств, бюджет никаких расходов не несет", - сказал мэр.

Между тем ГУ МЧС по Нижегородской области сообщает, что до вечера вторника в регионе ожидаются грозы, ливни, при грозе отдельные порывы ветра будут достигать 16 м/с.

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