ФИФА утвердила график подготовки к ЧМ-2018

Окончательные составы сборных-участниц чемпионата мира в России будут опубликованы за десять дней до старта турнира

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации футбола (ФИФА) определил даты основных подготовительных мероприятий команд-участниц ЧМ-2018 в России, сообщает пресс-служба организации.

Так, к 14 мая 2018 года все страны должны будут опубликовать расширенные составы сборных из 30 человек.

20 мая того же года определено в качестве рекомендуемой даты завершения клубных соревнований стран-участниц, исключение сделано лишь для финала Лиги чемпионов УЕФА. В случае необходимости, Совет ФИФА может сделать исключение на основании запроса конкретной национальной футбольной федерации.

Кроме того, ФИФА советует с 21 по 27 мая 2018 года выделить шесть дней для отдыха игроков перед стартом турнира. В организации призвали с уважением отнестись к данной рекомендации.

Окончательные составы сборных из 23 человек должны быть представлены не позднее 4 июня.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.