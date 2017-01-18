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Стадион ЧМ-2018 в Сочи откроют в конце января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Оргкомитете чемпионата мира по футболу 2018 года пока не называют точную дату введения в строй стадиона в Сочи, который должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 года и ЧМ-2018, однако сообщили, что речь идет оконце января.

"Точную дату (открытия стадиона в Сочи) назвать не могу. Конец января. 28 марта должны провести тестовый матч с участием сборной России" заявил журналистам генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что 28 марта 2017 года на стадионе "Фишт" в Сочи пройдёт контрольный матч между сборными России и Бельгии.

Теги: футбол, Сочи, ЧМ-2018, Фишт
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