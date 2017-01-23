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Стадион в Петербурге сдадут комиссии ФИФА в конце февраля

Есть обновление от 13:55

Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Строящийся в Санкт-Петербурге стадион для "Зенита" и матчей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 будет сдан комиссии ФИФА в конце февраля, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

ЧМ-2018

"Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА", - сказал Мутко в понедельник на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Как сообщалось, 30 декабря 2016 года власти Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове. 29 декабря было выдано разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Позднее стадион будет передан в управление ФК "Зенит".

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей), а также на дополнительные работы, в том числе связанные с выполнением требований силовых структур (2,078 млрд рублей).

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

Теги: футбол, Петербург, ФК Зенит, Зенит-Арена, Крестовский, ФИФА, Виталий Мутко
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