Спорт ЧМ-2018

ФИФА призвала проверить факты эксплуатации рабочих из КНДР на стройках объектов ЧМ-2018

С соответствующим запросом на имя главы Международной федерации футбола обратились сенаторы из США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Восемь сенаторов США в письме к главе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино призвали провести новое расследование в связи с утверждениями, что на строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу-2018 использовался принудительный труд северокорейских рабочих.

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ФИФА должна отменить проведение ЧМ в России, если эта информация подтвердится, считают сенаторы во главе с Бобом Менендесом - самым высокопоставленным демократом в комитете верхней палаты Конгресса по международным отношениям. Так, они "требуют, чтобы ФИФА рассмотрела запрет для всех подрядчиков, компаний и государственных органов, если выяснится их участие в использовании принудительного труда в связи с мероприятиями ФИФА", говорится в документе.

Также сенаторы настаивают на исключении КНДР из футбольной федерации, поскольку властей страны обвиняют в притеснении спортсменов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что на строительстве арены в Санкт-Петербурге работают граждане КНДР. ФИФА опровергла эти слухи. Вице-премьер РФ Виталий Мутко также заявлял, что граждане КНДР не работают на объектах ЧМ-2018.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Россия, КНДР, США
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