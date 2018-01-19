Главные новости
В РоссииНападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеЭкономикаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаВ РоссииЭлекторальный рейтинг Путина составил 66%
Спорт ЧМ-2018

Болельщики запросили свыше 3 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Футбольные болельщики запросили, по последним данным, 3 млн 141 тыс. 163 билета на матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, 38% из них - иностранцы, сообщает в пятницу Ростуризм со ссылкой на данные Международной федерации футбола (ФИФА).

ЧМ-2018

Больше всего заявок подали российские любители футбола. В числе иностранных лидеров - болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. Всего на долю иностранных болельщиков пришлось 38% от всех билетов, отмечается в сообщении ведомства.

"Нынешний этап продаж продлится до 12:00 часов 31 января. Желающие могут подать заявку на любой интересующий их матч, кроме открытия и финала турнира, а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе, и на "билеты болельщика" любой из 32 команд-участниц турнира, в том числе на возможные матчи плей-офф, если сборная туда выйдет", - говорится на сайте Ростуризма.

Отмечается, что если количество заявок превысит число доступных билетов, то билеты будут распределяться по принципу случайной жеребьевки, результаты которой станут известны 12 марта. При жеребьевке не будет учитываться время, в которое была подана заявка, то есть те, кто оставил запрос раньше, не получит никаких преимуществ.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Рублев уступил Димитрову и выбыл из Australian OpenРублев уступил Димитрову и выбыл из Australian Open
Российских теннисистов в мужском одиночном разряде турнира не осталосьПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" вернул лидерство на "Дакаре"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" вернул лидерство на "Дакаре"
На 12-м этапе россиянин выступил успешнее возглавлявшего общий зачет аргентинца ВильягрыПодробнее
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катаниюРоссийские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Золото завоевал дуэт Евгения Тарасова/Владимир МорозовПодробнее
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлонуНорвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Лучшей из россиянок с шестым временем стала ЮрловаПодробнее
Экипировщик представил эскизы формы для российских участников ОИ-2018Экипировщик представил эскизы формы для российских участников ОИ-2018
Основные цвета коллекции - серый, красный и белыйПодробнее
Организаторы "Дакара" сняли экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" с гонкиОрганизаторы "Дакара" сняли экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" с гонки
Решение принято из-за пропуска этим экипажем контрольных точек на этапеПодробнее
Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФАРоссия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
Она улучшила свои позиции на две строчкиПодробнее
Шарапова вышла в третий круг Australian OpenШарапова вышла в третий круг Australian Open
Во втором круге российская теннисистка победила латвийку СевастовуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 17 января7 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеЭкономикаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаВ РоссииЭлекторальный рейтинг Путина составил 66%В РоссииЧисло пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семиВ РоссииВладимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на СелигереЭкономикаИндекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктов

Дворкович призвал пока не радоваться ценам на нефть в районе $70

Служебная собака Джина по запаху нашла похитительницу банок с солениями в Коми

В иранской тюрьме осужденному за воровство мужчине отрубили руку

Российским врачам разрешат выдавать пациентам электронные справки

Россияне склонны считать РФ свободной и развитой страной

Роскомнадзор запретил три группы во "ВКонтакте"

Депутат призвал лишить 15-летних подростков права на отказ от лечения у психиатра

Все школы Петербурга оснастят металлодетекторами

Полиция Казахстана назвала предварительную причину возгорания автобуса

Полиция Казахстана назвала предварительную причину возгорания автобусаПо показаниям выживших, пожар начался в салоне из-за пользования "бензиновым источником открытого огня" Подробнее

Пришедшим с обыском силовикам пришлось выломать двери в кабинет вице-мэра Махачкалы

Ивановец отделался штрафом за натравливание сторожевой собаки на полицейского

Пучдемон готов управлять Каталонией из Брюсселя при помощи современных технологий

Чеченская полиция в третий раз пришла с обыском в офис "Мемориала"

Промсвязьбанк после докапитализации в первом квартале 2018 г. передадут РФ

Он будет совмещать сопровождение гособоронзаказа с обычными операциями Подробнее

В России впервые подан в суд иск о возмещении морального вреда в криптовалюте

Большинству россиян понравилось новогоднее поздравление Путина

Собчак призвала Кадырова освободить главу чеченского представительства "Мемориала"

Состояние напавшего с топором на школу в Бурятии оценили как тяжелое

Строительный кран упал на жилой дом в Кирове

В посольстве США в Москве опровергли финансирование оппозиционных групп

Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка проверят на приверженность тюремной субкультуре

Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаЕго руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр Фрадков Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru