Болельщики запросили свыше 3 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Футбольные болельщики запросили, по последним данным, 3 млн 141 тыс. 163 билета на матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, 38% из них - иностранцы, сообщает в пятницу Ростуризм со ссылкой на данные Международной федерации футбола (ФИФА).

Больше всего заявок подали российские любители футбола. В числе иностранных лидеров - болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. Всего на долю иностранных болельщиков пришлось 38% от всех билетов, отмечается в сообщении ведомства.

"Нынешний этап продаж продлится до 12:00 часов 31 января. Желающие могут подать заявку на любой интересующий их матч, кроме открытия и финала турнира, а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе, и на "билеты болельщика" любой из 32 команд-участниц турнира, в том числе на возможные матчи плей-офф, если сборная туда выйдет", - говорится на сайте Ростуризма.

Отмечается, что если количество заявок превысит число доступных билетов, то билеты будут распределяться по принципу случайной жеребьевки, результаты которой станут известны 12 марта. При жеребьевке не будет учитываться время, в которое была подана заявка, то есть те, кто оставил запрос раньше, не получит никаких преимуществ.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.