Минспорт подал иски на 1 млрд рублей к строителю двух стадионов к ЧМ-2018

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министерство спорта Российской Федерации в понедельник подало к АО "Стройтрансгаз" (СТГ) два иска на общую сумму свыше 1 млрд рублей, свидетельствуют данные системы арбитражных судов.

Третьими лицами по искам выступают АНО "Арена-2018" и ФГУП "Спорт-ИН".

В картотеке пока нет указаний на суть претензий Минспорта, сказано лишь, что иск относится к категории "Экономические споры по гражданским правоотношениям".

Между АО "СТГ" и Минспортом в 2015 году было заключено два контракта - на строительство стадиона на 45 тысяч зрительских мест в Нижнем Новгороде и на строительство 45-тысячника в Волгограде. Общая сумма этих контрактов - 32,866 млрд рублей.

Тема стоимости строительства стадионов к ЧМ-2018 стала острой еще до масштабной девальвации рубля. Основной владелец СТГ Геннадий Тимченко не раз говорил, что компания не возьмется за убыточные проекты. СТГ в качестве одной из возможных мер снижения рисков для подрядчиков предлагал изменения конструктивных решений в проектной документации по обоим стадионам с уменьшением вместимости с 45 до 35 тысяч мест.