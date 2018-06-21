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В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатов

ФИФА уже ведет расследование инцидента, когда английские болельщики пели нацистские песни и изображали нацистское приветствие в Волгограде

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Инспектор Российского футбольного союза по вопросам дискриминации Алексей Смертин призвал не судить об английских болельщиках негативно после инцидента в Волгограде, когда англичане пели нацистские песни и изображали нацистское приветствие в одном из баров.

"ФИФА занимается этим случаем. Но не нужно судить по выходке нескольких людей об англичанах и их болении. Это, к сожалению, происходит в любой стране, среди тех, кто искренне болеет за свою команду, всегда найдется пара отрицательных персонажей. Не надо по этому случаю в целом судить об английских болельщиках", - заявил Смертин "Интерфаксу " в четверг.

"В целом, турнир проходит хорошо, это отмечают все, с кем я встречаюсь, например, чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс, да и все ребята, с которыми я раньше играл или встречался на поле. Они довольны не только Москвой или Санкт-Петербургом, но и всеми городами, где проходит чемпионат. Они в восторге от организации, атмосферы праздника, они отмечают, что Россия соответствует самым высоким стандартам", - добавил он.

Инцидент с английскими болельщиками случился в понедельник в Волгограде, где сборная Англии проводила матч группового этапа чемпионата мира с Тунисом и победила со счетом 2:1.

Как сообщает The Telegraph, британская полиция ранее особо предупреждала английских фанатов, направляющихся в Волгоград, что в городе, который ранее назывался Сталинград, неуважительное поведение на местах памяти Великой Отечественной войны особенно недопустимо. Британские власти также ведут расследование и намерены наказать причастных к инциденту.

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Теги: футбол, Англия, Волгоград, ЧМ-2018
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