Игрокам сборной России предложили присвоить звания Заслуженного мастера спорта

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз ходатайствует перед Минспорта РФ о присвоении звания Заслуженного мастера спорта футболистам российской сборной и Заслуженного тренера России - тренерам, работавшим с командой на ЧМ-2018.

"Во вторник, 10 июля, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения: ходатайствовать перед министерством спорта Российской Федерации о присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России" игрокам и "Заслуженный тренер России" тренерам национальной мужской сборной команды России по футболу - участникам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы РФС, опубликованном в среду.

Сборная России по футболу впервые в истории дошла до четвертьфинала ЧМ в 2018 году. В борьбе за выход в полуфинал россияне уступили Хорватии, проиграв ей в серии пенальти.

Звание Заслуженного мастера спорта практикуется вручать, как правило, победителям и призерам крупных международных турниров. Так, в 2008 году это звание получили футболисты сборной России, ставшие бронзовыми призерами чемпионата Европы. Некоторые из этих игроков - Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Владимир Габулов - были задействованы и в матчах ЧМ-2018.