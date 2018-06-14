Вход в фан-зону ЧМ на Воробьевых горах закрыли из-за максимальной загрузки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве закрыли на вход во время стартового матча Россия - Саудовская Аравия.

"Вход на территорию фестиваля болельщиков ФИФА временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбирать другие места для просмотра матча", - сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте спорта и туризма.

Между тем, в связи с большим наплывом болельщиков временно закрылась станция метро "Воробьевы горы". "Станция "Воробьевы горы" в настоящее время закрыта на вход и выход, поезда на ней не останавливаются", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Российская сборная забила уже два гола в ворота Саудовской Аравии.

"Интерфакс" ведет текстовый онлайн матча.