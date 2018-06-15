Сборная Уругвая выиграла у Египта в матче ЧМ-2018

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Уругвая одержали победу над национальной командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.
Результат встречи ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию), прошедшей в Екатеринбурге в пятницу, 1:0 в пользу команды Уругвая. На 90-й минуте в составе южноамериканской сборной гол провел Хосе Мария Хименес.
Таким образом, сборная Уругвая набрала 3 очка. Столько же баллов в группе А имеет сборная России, накануне разгромившая Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Команды Египта и Саудовской Аравии очков не набрали.
#EGY 0-1 #URU— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июня 2018 г.
Всё, Уругвай вырвал победу в самой концовке, благодаря голу Хименеса! #EGYURU #ЧМ2018 pic.twitter.com/OhaY2ZGW0I