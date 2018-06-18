Перуанский карманник украл в Москве билеты на матч у мексиканца

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика три билета на матч между сборными Германии и Мексики, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"42-летний уроженец Перу 17 июня рядом со стадионом "Лужники" похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину сразу же задержали сотрудники полиции. На задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщалось, 17 июня действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии - потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча участников группы F прошла в "Лужниках" и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. На матче присутствовали более 78 тысяч человек.