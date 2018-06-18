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Перуанский карманник украл в Москве билеты на матч у мексиканца

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика три билета на матч между сборными Германии и Мексики, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"42-летний уроженец Перу 17 июня рядом со стадионом "Лужники" похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину сразу же задержали сотрудники полиции. На задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщалось, 17 июня действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии - потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча участников группы F прошла в "Лужниках" и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. На матче присутствовали более 78 тысяч человек.

Теги: ЧМ-2018, Москва
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
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QF28F58F6
QF38F38F4
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