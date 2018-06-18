Сборная России сыграет против Египта в красной форме

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта в красной форме, сообщается в твиттере национальной команды РФ.

Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь - в зелёном. pic.twitter.com/ltET7jWmtu — Сборная России (@TeamRussia) June 18, 2018

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Петербурге и начнется в 21:00 мск.

В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.