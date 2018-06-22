Ильинку в Москве закроют для машин на выходные

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта для движения транспорта, сообщили "Интерфаксу" в транспортном комплексе столицы.

"Ограничения на движения по Ильинке будут действовать с 16:00 23 июня до 7:00 24 июня в связи с проведением праздничных мероприятий", - уточнил собеседник агентства.

Между тем, с 23 на 24 июня свой праздник отметят выпускники столичных школ. Около 6 тыс. выпускников из разных регионов России ожидаются в Кремлевском дворце.

Ранее сообщалось, что с 21 июня и до конца чемпионата мира по футболу на улице Ильинка расширили пешеходную зону за счет парковочных мест на проезжей части из-за увеличения числа пешеходов, включая болельщиков и туристов, в связи с открытием в четверг на Красной площади парка футбола FIFA 2018.

Как сообщалось, 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.