Власти Москвы попросили болельщиков не переполнять фан-зону ЧМ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти просят футбольных болельщиков не переполнять фан-зоны в дни особенно популярных матчей Чемпионата мира по футболу FIFA, чтобы не создавать опасных ситуаций.

"Несмотря на то, что улицы центра Москвы и фан-зоны в настоящее время работают "с перегрузкой", еле вмещая гостей города и москвичей, которые с удовольствием принимают участие в праздниках, система безопасности столицы работает без нареканий и за прошедшие дни чемпионата не было зафиксировано значительных происшествий", - говорится в комментарии министра правительства Москвы, руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, который в пятницу распространила пресс-служба департамента.

"Однако, прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности!", - отметил Черников.

Он призвал болельщиков быть максимально корректными и доброжелательными, стараться не провоцировать конфликтные ситуации и самим пресекать чужие провокации.

"В городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается, в том числе для того, чтобы атмосфера праздника была доступна каждому, во всех районах города, а также для того, чтобы рассредоточить группы болельщиков для недопущения давки и дискомфорта", - напомнил руководитель департамента.

Черников также выразил надежду, что "гости, приехавшие на Чемпионат мира по футболу, получат возможность близко познакомиться со знаменитым, традиционным русским гостеприимством и по достоинству оценить то добрососедство и радушие, которыми славится столица нашей страны - Москва".

"Искренне надеемся на ваше понимание и благодарим каждого жителя Москвы за вклад в общее дело проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года", - добавил он.