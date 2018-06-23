Более 12 тыс. болельщиков прошли праздничным карнавалом по Ростову-на-Дону

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Мексики и болельщики Южной Кореи провели совместный карнавал по улицам Ростова-на-Дону, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

"Это просто фантастика, мы собрались все здесь, чтобы поддержать нашу сборную... что, корейцы тоже здесь? Отважные ребята! Нас тут больше 12 тыс. человек... ну и несколько корейцев. Думаю, счет сегодня будет 4:0 или больше", - сказал болельщик Мексики Хавьер Веласкес.

Он добавил, что большая часть болельщиков сборной Мексики, не сумевших приобрести билеты на стадион, все равно приехали в Ростов-на-Дону и будут поддерживать свою команду в фанзоне и местных барах.

"Мы присоединились к проходу мексиканских болельщиков, потому что это круто. С нами все фотографируются, все позитивно, атмосфера пропитана дружелюбием и любовью, и это касается и самого города. Единственная проблема - это жара. Бывает и жарче? Как вы здесь живете!? В любом случае, я думаю, матч будет отличный, Корея должна победить, иначе о проходе дальше можно забыть" - отметил болельщик сборной Кореи Мин Чжу Эн.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. болельщиков сборной Мексики приехали в Ростов-на-Дону.