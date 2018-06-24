В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина Бразилии Родриго Вицентини Динарди, обвиняемого на родине в вооруженных налетах.

Как сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города, иностранец арестован на два месяца в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства.

"Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить. Утверждал, что об обвинениях ему ничего неизвестно, и, вероятно, все происходящее - ошибка. Никаких проблем с переездами по миру у него не возникало", - говорится в сообщении суда.

Арестованный также сообщил, что последний год жил и работал в Великобритании, имеет гражданство Бразилии и Италии.

По данным издания "Фонтанка", Динарди прибыл в Россию по поддельному паспорту гражданина Италии. Он был выявлен Интерполом Санкт-Петербурга на мачте Бразилия - Коста-Рика 22 июня и после его окончания задержан.

Издание пишет, что Динарди обвиняется в участии в банде. На его счету порядка десяти вооруженных налетов.