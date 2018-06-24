Госпитализированный в Волгограде с инфарктом болельщик Исландии выписан из больницы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футбольный фанат из Исландии, который был госпитализирован в Волгограде с инфарктом миокарда и прооперирован, выписан из больницы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

"Пациенту была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, проведена ангиопластика и коронарография со стентированием. Мужчина выписан из больницы в субботу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что футбольный фанат из Исландии в четверг был госпитализирован в Волгограде с инфарктом миокарда, местные врачи провели ему операцию.

Волгоград примет еще два матча группового этапа мирового футбольного первенства. 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.