Бышовец предположил, что Россия и Уругвай сыграют вничью

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между командами России и Уругвая победителя не выявит.

"Я думаю, нас ждёт такое "бескровное побоище": помашут немножко руками, может быть, обменяются мячами. Должен сказать, что Уругвай – это полное разочарование, команда слесарей. Хоть бы какое-то напоминание Рекобы (Альваро Рекобы, бывшего футболиста сборной Уругвая – ИФ) было! Не могут даже снабдить мячом двух нападающих…", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Нельзя говорить, что это будет договорная ничья, но никто убиваться не будет. У нас солидное преимущество по разнице мячей, поэтому мы выйдем с первого места", - подчеркнул он.

"Могу точно сказать, что победы Уругвая со счётом 4:0 или 5:0 не будет. Над этой уже Россией – до начала турнира ещё можно было подобное предполагать, но не сейчас. У нас уже другая команда, она повзрослела, обрела опыт, подготовлена достаточно хорошо", - отметил экс-наставник сборной России.

"Египет победит Саудовскую Аравию"

Кроме того, Бышовец выразил мнение о том, что в другом матче группы А Египет переиграет Саудовскую Аравию.

"Египет, конечно, добьётся победы. Возвращаться домой надо, и у египтян должно быть чувство ответственности перед болельщиками. И, конечно, престиж, реноме – всё это надо выдерживать. Для многих египтян это ещё и шанс проявить себя и приглянуться топ-клубам. Несколько из них уже играют в Англии, и многие достойны того, чтобы пойти по их стопам", - подчеркнул специалист.

"Мы саудовцам забили пять, Уругвай – один гол, а Египет, думаю, забьёт парочку. Прогноз – 2:0", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Уругвай досрочно вышли в плей-офф, а Египет и Саудовская Аравия лишились шансов попасть в 1/8 финала.

Как сыграют Испания и Португалия

В понедельник также пройдут матчи третьего тура в группе В: Испания – Марокко, Иран - Португалия

"Чтобы сохранить интригу, думаю, выиграют обе команды: и Испания, и Португалия. Они добьются непростых побед. Собственно говоря, непростыми были и предыдущие матчи: фавориты выиграли с минимальным преимуществом во втором туре. Мне кажется, побед добьются, но вновь с небольшим преимуществом. Правда, кому-то надо забить больше, чтобы занять первое место. Думаю, первое место займёт всё-таки Португалия, у них ситуация несколько легче. Поэтому ждём матч Россия – Испания", - сказал Бышовец.

"Разочаровала Польша"

Комментируя результаты матчей, прошедших в воскресенье, Бышовец выразил разочарование сборной Польши.

"Это какой-то пшик, а не команда. Как они прошли отбор, какие ожидания от них были, а на деле оказался мыльный пузырь. 0:3 от Колумбии – это, конечно, серьёзно. Ни "великий" Левандовски, ни кто-либо другой себя не проявили. А колумбийцы молодцы, эта команда далеко пойдёт", - сказал Бышовец.

"Наоборот, порадовали сборные Японии и Сенегала. Бились до конца, показали добротный футбол. Сенегальцы – физически мощная команда, их преимущество в силе, а у японцев – хитрая, берёт тактикой. В общем, 2:2 – это справедливо и ещё более справедливо, что эти две команды лидируют в группе.

Англия – Панама, это было побоище. Панамцы, конечно, это не уровень чемпионата мира. С бельгийцами они ещё кое-как держались в первом тайме, но с англичанами капитулировали. Ну, что, за сборную Англии надо порадоваться, но посмотрим, как они будут играть против более сильных соперников", - заявил он.