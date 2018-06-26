Сборные Швеции и Мексики встретятся в Екатеринбурге при смоге и 30-градусной жаре

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области, который сохранится до четверга.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности, оно продлится до вечера 28 июня. Как уточнили агентству "Интерфакс" в управлении, предупреждение распространяется и на Екатеринбург.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в среду температура воздуха в Екатеринбурге составит плюс 28-30 градусов. Вечером ожидаются небольшой дождь и гроза.

В среду на стадионе "Екатеринбург Арена" состоится матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Швеции.

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.