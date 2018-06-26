Нигерия - Аргентина. Онлайн

45+1'

"Очередной момент у сборной Исландии на угловом, вновь суматоха в штрафной, и казалось бы, после удачного рикошета после первого выстрела Биркир Бьярнасон должен был заносить мяч в ворота, но хорватам не везет

И еще один потрясающий момент, теперь уже Ловре Калинич спасает ворота своей сборной после выстрела от капитана команды Исландии, Арона Гуннарсона" - репортаж из Ростова!