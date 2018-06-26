Нигерия - Аргентина. Онлайн

В матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-офф
А вот и перерыв в матчах! Встретимся во вторых таймах!
"Очередной момент у сборной Исландии на угловом, вновь суматоха в штрафной, и казалось бы, после удачного рикошета после первого выстрела Биркир Бьярнасон должен был заносить мяч в ворота, но хорватам не везет
И еще один потрясающий момент, теперь уже Ловре Калинич спасает ворота своей сборной после выстрела от капитана команды Исландии, Арона Гуннарсона" - репортаж из Ростова!
Две минуты добавлены ко времени первого тайма
Навал устроили нигерийские футболисты у штрафной соперника. Как мне показалось, даже судья принял участие в этой акции: от него мяч отскочил нигерийскому футболисту, тому не удалось ворваться в штрафную
Но и в Ростове движуха: "Отличный момент, - передает корреспондент "Интерфакса. - упускает Альфред Финнбогассон, после игры в стеночку Гульфи Сигурдссон вывел нападающего на убойную позицию в центре штрафной, однако после удара Финнбогасона мяч пролетает рядом со штангой".
Это была атака сборной Исландии, которой для выхода в плей-офф крайне рекомендуется побеждать
Муса бросал из аута. До удара дело дошло, мяч пролетел совсем рядом с... угловым флажком!
Право на... а, это всего лишь боковой заработали нигерийцы
И снова исландские болельщики. Вы ведь все их так любите!
На одной трибуне с исландскими болельщиками 🇮🇸🙌📸#ISLCRO #ЧМ2018 pic.twitter.com/z8rdmbGMKZ— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 26, 2018
В матче Нигерия - Аргентина преимущество по времени владения мячом выглядит так: 35% - 65%
Корреспонденты "Интерфакса" передают из Ростова-на-Дону: Исландская сборная чуть не забила мяч после углового, однако хорватская оборона несколько раз спасла свои ворота от взятия после суматохи в штрафной площади
Месси бьет в дальний угол и попадает в штангу!!!
Выгодная позиция для удара, левее полукруга штрафной площади
Ди Мария почти один на один выходил к воротам, но до линии штрафной был сбит нигерийцем Балогуном. нарушителю показали желтую карточку
Момент у ворот сборной Нигерии! Игуаин вышел один на один, но не смог перекинуть через вратаря: голкипер Узохо выскочил навстречу аргентинцы, рискуя получить травму! И почти получил-таки: врачам приходилось выходить на поле!
Соответствующая реакция на гол Месси
Maradona enjoyed that goal by Leo Messi 😂 #WorldCup #NGAARG pic.twitter.com/aTFMWXPNyd— World Cup Goals (@FIFAWCGoals) June 26, 2018
В матче Исландия - Хорватия по-прежнему 0:0
Если вам внезапно интереснее смотреть гол на видео, а не читать его описание даже в моем авторстве, то это видео для вас
RT WorldCupStuff18: GOAAAALLLL!!!! LEO MESSI HAS ARRIVED!!!#ARG #NGA #NGAARG #WorldCup pic.twitter.com/KayVcCEDH1— The Football Schedule (@UKFootballTimes) June 26, 2018
Контратака сборной Аргентины. Она остановлена недозволенным приемом нигерийца
Мяч переместился на половину поля сборной Аргентины до такой степени, что нигерийцы будут подавать угловой
Сами же аргентинцы после подачи Ди Марии и сфолили в штрафной!
Аргентинская сборная заработала стандарт на левом фланге атаки.
ГОООООЛ! Лионель Месси забивает-таки на чемпионате мира в России! Получил он мяч из глубины поля и, ворвавшись в штрафную, точно пробил в дальний угол! Аргентина вышла вперед в матче!!!
Нигерия - Аргентина. 0:1
В Ростове-на-Дону, между тем, оживление:паузу после повреждения своего игрока болельщики сборной Исландии проводят с пользой, знаменитый "клич викингов" впервые проносится и в чаше "Ростов-Арены"
Ихеаначо перехватил мяч у Маскерано, но вскоре последний перехватил мяч у него самого
Муса - помните такого? - пробил с линии штрафной в направлении дальнего верхнего угла. Выше ворот!
А кто это бьет по воротам сборной Нигерии из штрафной слева? Это Тальяфико подключился к атаке и завершил ее неточным ударом
Этебо приблизился к аргентинской штрафной, организовал для себя момент для удара, но замешкался и пробить не смог. Точнее - не успел.
Диего Марадона в знак поддержки вывешивает ковер с изображением самого себя. Ранее он вывешивал плакат с изображением Месси: не прокатило
Diego Maradona is here with a massive banner...— betclever (@bet_clever) June 26, 2018
...of Diego Maradona. 😂😂#NGAARG pic.twitter.com/DVtxoX0zIS
Приоритет в игре мы будем давать матчу Нигерия - Аргентина, но и на исландско-хорватское противостояние будет "отвлекаться"
Матчи в группе D начались! На табло, естественно, пока по нулям
Решающие матчи группы D: это будет очень интересно!💥💥💥#ISL vs #CRO LIVE: https://t.co/zyk6HDey8X#NGA vs #ARG LIVE: https://t.co/sH62DPRiBU pic.twitter.com/xXyCnPoM3g— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 26, 2018
Команды выходят на поле! Соответственно, сейчас зазвучат гимны стран!
И составы на матч Исландия - Хорватия!
#ISL и #CRO : стартовые составы команд!#ISLCRO pic.twitter.com/GbXjqpwOR4— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 26, 2018
Составы команд матча Нигерия - Аргентина
#NGA vs #ARG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 26, 2018
Представляем составы команд#NGAARG #ЧМ2018 pic.twitter.com/vbgaFrHgvt
Исландские болельщики уже настроены на матч!
Исландцы отжигают на фанзоне в Ростове-на-Дону pic.twitter.com/irX6pVeEWu— Григорий Колпаков (@gk_rostov) June 26, 2018
Группа D одну команду в плей-офф уже делегировала. Это сборная Хорватии. Ее участию в плей-офф не помешает поражение от Исландии даже со счетом 1:18. А вот Исландии победа с таким счетом как раз поможет. Если Аргентина победит Нигерию, например, со счетом 16:0, то останется за бортом плей-офф. Пока турнирная таблица в группе такова: 1. Хорватия (6 очков), 2. Нигерия (3), Исландия (1), Аргентина (1). Нигерии и самой достаточно сыграть вничью. Исландцев же она победила!
ГРУППА D. Расклад перед последними матчами 🧐— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 26, 2018
🇭🇷Хорватия - уже в 1/8 финала
🇳🇬Нигерия, 🇮🇸Исландия и 🇦🇷Аргентина борются за вторую путевку
Кто, на ваш взгляд, ее возьмет? pic.twitter.com/bHvcHblhuk
Но и Хорватия с Исландией (представьте себе!) тоже встречаются и кстати в это же время. Правда, не в Петербурге, а в Ростове-на-Дону!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу! Встречаются сборные Нигерии и Аргентины. Начало игры - а она пройдет в Санкт-Петербурге - в 21:00 по московскому времени!
Всем привет!