ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
CДания Дания0 : 0Матч завершенФранция ФранцияМатч завершенподробнееCАвстралия Австралия0 : 2Матч завершенПеру ПеруМатч завершенКаррильо (18), Герреро (50)DНигерия Нигерия0 : 1ПерерывАргентина АргентинаПерерывМесси (14)онлайнDИсландия Исландия0 : 0ПерерывХорватия ХорватияПерерыв

Нигерия - Аргентина. Онлайн

В матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-офф

Нигерия - Аргентина. Онлайн
Аргентинский футболист Лионель Месси
Фото: DPA/ТАСС

В матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-офф

А вот и перерыв в матчах! Встретимся во вторых таймах!

45+1'

"Очередной момент у сборной Исландии на угловом, вновь суматоха в штрафной, и казалось бы, после удачного рикошета после первого выстрела Биркир Бьярнасон должен был заносить мяч в ворота, но хорватам не везет

И еще один потрясающий момент, теперь уже Ловре Калинич спасает ворота своей сборной после выстрела от капитана команды Исландии, Арона Гуннарсона" - репортаж из Ростова!

45'

Две минуты добавлены ко времени первого тайма

42'

Навал устроили нигерийские футболисты у штрафной соперника. Как мне показалось, даже судья принял участие в этой акции: от него мяч отскочил нигерийскому футболисту, тому не удалось ворваться в штрафную

41'

Но и в Ростове движуха: "Отличный момент, - передает корреспондент "Интерфакса. - упускает Альфред Финнбогассон, после игры в стеночку Гульфи Сигурдссон вывел нападающего на убойную позицию в центре штрафной, однако после удара Финнбогасона мяч пролетает рядом со штангой".

Это была атака сборной Исландии, которой для выхода в плей-офф крайне рекомендуется побеждать

40'

Муса бросал из аута. До удара дело дошло, мяч пролетел совсем рядом с... угловым флажком!

40'

Право на... а, это всего лишь боковой заработали нигерийцы

38'

И снова исландские болельщики. Вы ведь все их так любите!

37'

В матче Нигерия - Аргентина преимущество по времени владения мячом выглядит так: 35% - 65%

35'

Корреспонденты "Интерфакса" передают из Ростова-на-Дону: Исландская сборная чуть не забила мяч после углового, однако хорватская оборона несколько раз спасла свои ворота от взятия после суматохи в штрафной площади

33'

Месси бьет в дальний угол и попадает в штангу!!!

31'

Выгодная позиция для удара, левее полукруга штрафной площади

30'
Желтая карточка

Ди Мария почти один на один выходил к воротам, но до линии штрафной был сбит нигерийцем Балогуном. нарушителю показали желтую карточку

27'

Момент у ворот сборной Нигерии! Игуаин вышел один на один, но не смог перекинуть через вратаря: голкипер Узохо выскочил навстречу аргентинцы, рискуя получить травму! И почти получил-таки: врачам приходилось выходить на поле!

25'

Соответствующая реакция на гол Месси

24'

В матче Исландия - Хорватия по-прежнему 0:0

22'

Если вам внезапно интереснее смотреть гол на видео, а не читать его описание даже в моем авторстве, то это видео для вас

20'

Контратака сборной Аргентины. Она остановлена недозволенным приемом нигерийца

19'

Мяч переместился на половину поля сборной Аргентины до такой степени, что нигерийцы будут подавать угловой

17'

Сами же аргентинцы после подачи Ди Марии и сфолили в штрафной!

16'

Аргентинская сборная заработала стандарт на левом фланге атаки. 

15'

ГОООООЛ! Лионель Месси забивает-таки на чемпионате мира в России! Получил он мяч из глубины поля и, ворвавшись в штрафную, точно пробил в дальний угол! Аргентина вышла вперед в матче!!!

14'
Гол!!!

Нигерия - Аргентина. 0:1

12'

В Ростове-на-Дону, между тем, оживление:паузу после повреждения своего игрока болельщики сборной Исландии проводят с пользой, знаменитый "клич викингов" впервые проносится и в чаше "Ростов-Арены"

10'

Ихеаначо перехватил мяч у Маскерано, но вскоре последний перехватил мяч у него самого

9'

Муса - помните такого? - пробил с линии штрафной в направлении дальнего верхнего угла. Выше ворот!

8'

А кто это бьет по воротам сборной Нигерии из штрафной слева? Это Тальяфико подключился к атаке и завершил ее неточным ударом

6'

Этебо приблизился к аргентинской штрафной, организовал для себя момент для удара, но замешкался и пробить не смог. Точнее - не успел.

4'

Диего Марадона в знак поддержки вывешивает ковер с изображением самого себя. Ранее он вывешивал плакат с изображением Месси: не прокатило

2'

Приоритет в игре мы будем давать матчу Нигерия - Аргентина, но и на исландско-хорватское противостояние будет "отвлекаться"

1'

Матчи в группе D начались! На табло, естественно, пока по нулям

Команды выходят на поле! Соответственно, сейчас зазвучат гимны стран!

И составы на матч Исландия - Хорватия!
 

Составы команд матча Нигерия - Аргентина

Исландские болельщики уже настроены на матч!
 

Группа D одну команду в плей-офф уже делегировала. Это сборная Хорватии. Ее участию в плей-офф не помешает поражение от Исландии даже со счетом 1:18. А вот Исландии победа с таким счетом как раз поможет. Если Аргентина победит Нигерию, например, со счетом 16:0, то останется за бортом плей-офф. Пока турнирная таблица в группе такова: 1. Хорватия (6 очков), 2. Нигерия (3), Исландия (1), Аргентина (1). Нигерии и самой достаточно сыграть вничью. Исландцев же она победила!

Но и Хорватия с Исландией (представьте себе!) тоже встречаются и кстати в это же время. Правда, не в Петербурге, а в Ростове-на-Дону!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу! Встречаются сборные Нигерии и Аргентины. Начало игры - а она пройдет в Санкт-Петербурге - в 21:00 по московскому времени!

Всем привет!

Теги: футбол, ЧМ-2018
Чемпионат Мира по футболу 2018
Нигерия - Аргентина. ОнлайнНигерия - Аргентина. Онлайн
В матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-оффПодробнее
 Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-оффДания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-офф
Это - первая нулевая ничья, зафиксированная на ЧМ-2018; команда Перу обыграла АвстралиюПодробнее
 Фарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018Фарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018
По словам родственника футболиста "Локомотива", спортсмен находился без сознания около получасаПодробнее
 Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная Португалии вышла на команду УругваяПодробнее
 ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с СербиейФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией
Празднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба КосовоПодробнее
 Иран - Португалия. ОнлайнИран - Португалия. Онлайн
В группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финалаПодробнее
 Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе
Саудовская Аравия вырвала победу над ЕгиптомПодробнее
 Уругвай - Россия. ОнлайнУругвай - Россия. Онлайн
В матче команд, досрочно пробившихся в плей-офф, определится победитель группы АПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияD2
ИспанияИспанияРоссияРоссия
8F4D1ДанияДания
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей ДементьевСпортФарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018В РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ миреДатский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"МоскваСКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье

СМИ назвали возможным местом встречи Трампа и Путина Хельсинки

В ОЗК опровергли арест счетов по делу Магомедовых

Что произошло за день: понедельник, 25 июня

Умер поэт Андрей Дементьев, Сергей Митрохин судится с "Яблоком" и мат в прямом эфире Первого канала Подробнее

В Нидерландах запретили ношение паранджи в общественных местах

Глава одной из московских жилинспекций подала иск к "Дождю"

Собянин предсказал, что затраты на реконструкцию "Лужников" окупятся налогами с туробъектов за месяц

Нигерия - Аргентина. Онлайн

Нигерия - Аргентина. ОнлайнВ матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-офф Подробнее

ФИФА оштрафовала представителей сборной Германии за инцидент после игры со Швецией

В Раде объяснили отказ пустить Москалькову к Одинцову его украинским гражданством

СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье

СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в ПодмосковьеПо данным ведомства, подтверждается версия об ошибке экипажа лайнера,в катастрофе которого погиб 71 человек Подробнее

Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Трампа

США потребовали от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября

Сбербанк заинтересовался инвестициями в технологии долголетия

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+