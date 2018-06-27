В Кирове водитель автобуса смотрел футбольный матч за рулем

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Кирове наказан водитель пассажирского автобуса, который на рабочем месте смотрел матч чемпионата мира по футболу, сообщил сайт администрации города.

"На днях в социальных сетях была размещена фотография, на которой видно, что во время движения автобуса в кабине водителя включен ноутбук с трансляцией футбольного матча. Пользователи соцсети сообщили, что это было в автобусе маршрута N 54", - говорится в пресс-релизе.

По данным мэрии, этот маршрут по договору с администрацией города Кирова обслуживает АО "Автотранспортное предприятие".

После служебной проверки выяснилось, что "данный факт действительно имел место: водитель во время движения смотрел футбольный матч".

"За нарушение правил перевозки пассажиров водителю объявлен выговор, также будет снижен размер премии за июнь. Кроме того, с сотрудниками предприятия проведен дополнительный инструктаж по правилам дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.