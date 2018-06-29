Казань встретит Месси его шестиметровым портретом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Казани готовят подарок Лионелю Месси - художники рисуют портрет футболиста на здании по соседству с гостиницей, где остановится команда Аргентины.

Пресс-служба мэрии сообщает, что площадь граффити составит 60 квадратных метров (шесть метров в высоту и десять метров в ширину).

Год назад, когда на матчи Кубка конфедераций в Казань приезжала сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду, в городе появилось его масштабное изображение. "Я обещал, что мы подготовим сюрпризы и для других выдающихся игроков, которые примут участие в Чемпионате мира, а в случае приезда в столицу Татарстана сборной Аргентины найдем место и для паблик-арта с изображением такого великого игрока, как Месси. И вот сегодня мы с удовольствием выполняем обещание. Скоро работа будет готова", - приводятся в сообщении слова мэра Казани Ильсура Метшина.

Изображение Месси разместится рядом с портретом Роналду. Работу выполняют четыре художника - Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов из Казани, а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.

В Казани уже создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. Помимо изображения Роналду ранее в городе появилось граффити с защитником "Рубина" Русланом Камболовым и полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.

Команда Аргентины во главе с Месси прибывает в Казань в пятницу. В субботу на стадионе "Казань-Арена" в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу она встретится со сборной Франции.