ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Казань встретит Месси его шестиметровым портретом

Есть обновление от 13:27

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Казани готовят подарок Лионелю Месси - художники рисуют портрет футболиста на здании по соседству с гостиницей, где остановится команда Аргентины.

СпортЛионелю Месси в Бронницах в день рождения вручили 60-килограммовый тортЧитать подробнее

Пресс-служба мэрии сообщает, что площадь граффити составит 60 квадратных метров (шесть метров в высоту и десять метров в ширину).

Год назад, когда на матчи Кубка конфедераций в Казань приезжала сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду, в городе появилось его масштабное изображение. "Я обещал, что мы подготовим сюрпризы и для других выдающихся игроков, которые примут участие в Чемпионате мира, а в случае приезда в столицу Татарстана сборной Аргентины найдем место и для паблик-арта с изображением такого великого игрока, как Месси. И вот сегодня мы с удовольствием выполняем обещание. Скоро работа будет готова", - приводятся в сообщении слова мэра Казани Ильсура Метшина.

Изображение Месси разместится рядом с портретом Роналду. Работу выполняют четыре художника - Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов из Казани, а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.

В Казани уже создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. Помимо изображения Роналду ранее в городе появилось граффити с защитником "Рубина" Русланом Камболовым и полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.

Команда Аргентины во главе с Месси прибывает в Казань в пятницу. В субботу на стадионе "Казань-Арена" в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу она встретится со сборной Франции.

Теги: Казань, Аргентина, Франция, Лионель Месси, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Групповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение
Сборная России среди самых результативных, пары 1/8 финала, провал действующих чемпионов мира, страсти по Диего Марадоне - в итогах групповой стадииПодробнее
 Сборная Бельгии победила АнглиюСборная Бельгии победила Англию
Бельгийцы заняли первое место в группе GПодробнее
 Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смертиМарадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
По словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысячПодробнее
 Англия - Бельгия. ОнлайнАнглия - Бельгия. Онлайн
Команды уже вышли в плей-офф, но теперь поборются за первое место в группеПодробнее
 Сборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы НСборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы Н
Япония и Сенегал финишировали в группе с идентичными показателями, азиатская сборная прошла дальше по принципу Fair PlayПодробнее
 "ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ
Несмотря на позиционирование основной такой группы как юмористической, в ней звучали оскорбления и призывы к насилиюПодробнее
 Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе ЕкатеринбургаМексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга
Кафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две неделиПодробнее
 Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018
Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-РикойПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F38F4
QF38F58F6
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаТрамп собрался вывести США из ВТОЭкономикаОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейВ РоссииСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку УлюкаевуВ миреЛидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииВ РоссииОлег Навальный вышел из колонииСпортГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение

Российские моряки обнаружили на дне Балтики советскую подлодку

В оргкомитет ЧМ-2018 не сообщали о неподобающем отношении иностранцев к россиянкам

Треть месячной нормы дождей выпадет в Москве в субботу

Россияне застраховали два миллиона свиней

Движение по новой дороге от Киевского шоссе до Южного Бутова открыто в Москве

Самыми громкими в московском транспорте стали болельщики из Мексики и Бразилии

КС предложил уточнить порядок оплаты работы в выходные и праздники

Аргентинцу на полгода запретили посещать спортивные мероприятия за поведение на матче

Трамп собрался вывести США из ВТО

Трамп собрался вывести США из ВТОПо его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давление Подробнее

Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей

Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейВ прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04 Подробнее

В оргкомитете ЧМ-2018 не зафиксировали крупных драк между болельщиками

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+