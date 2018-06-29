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Бышовец заступился за японцев, отказавшихся атаковать в игре с Польшей

За несколько минут до окончания игры японцы устроили перепасовку на своей половине поля; она продолжалась до финального свистка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команда Японии в матче с Польшей имела полное право играть строго на удержание счета, не переходя на половину поля соперника.

"Вчерашние матчи прошли под знаком не столько подковерных игр, сколько тактической рассудительности. Это для кого-то странно, но не для меня. Ведь когда японского тренера ругают за то, что его команда играет на удержание счета и не атакует, проигрывая 0:1, никто не учитывает, что его устраивает такой результат. Главное – выйти из группы, а какими методами это достигнуто, уже не так важно. Помнить будут именно результат. А если тренер даст зрелище, но не даст результат, его выгонят", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

За несколько минут до окончания матча с Польшей в Волгограде, футболисты сборной Японии, зная, что поражение со счетом 0:1 ее устраивает для выхода в плей-офф, устроили перепасовку на своей половине поля, стараясь использовать короткие передачи на ближнего. За этой картиной у бровки поля наблюдал польский полузащитник Якуб Блащиковски, готовясь выйти на замену. Однако игра соперника в эти минуты сбоев не давала, пауз в матче не возникало и на замену поляк выйти так и не смог: раздался финальный свисток.

Япония вышла в плей-офф со второго места в своей группе. Третьей же в группе стала команда Сенегала, чьи показатели – число побед, ничьих, поражений, разность забитых и пропущенных мячей оказались идентичными с японцами. Но команда Японии прошла по принципу Fair Play: на ее счету оказалось меньше желтых карточек, чем у сенегальцев. В третьем туре Сенегал уступил Колумбии со счетом 0:1.

"То же касается и Англии с Бельгией, и выбора составов тренерами на этот матч, - считает Бышовец. - Думаю, в первую очередь команды решали задачу сохранить игроков здоровыми и не нахватать лишних карточек. И, мне кажется, бельгийцы, даже уступая по составу сборной Англии, выглядели более настроенными на победу. Но речь шла о том, на кого выходить и с кем играть в плей-офф. Конечно, никто не хотел получить в соперники Колумбию, поэтому надо было выигрывать. Поэтому Мартинес распорядился своими игроками и возможностями лучше, чем Саутгейт".

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"У Бельгии был лидер Феллайни, который сумел соединить оборону и атаку и задавал тон игре. "Красные дьяволы" победили заслуженно. И еще я скажу, что, играя с Японией, они имеют больше шансов, чем Англия с Колумбией", - отметил эксперт.

"Что касается Сенегала, который обыграли колумбийцы, то это очень симпатичная команда, которая заслуживала участия в плей-офф. Так обидно для африканцев сложилась ситуация, что при равенстве других показателей, они уступили японцам по числу желтых карточек. Очень обидно. Но, уверен, эта команда была достойна большего", - сказал экс-наставник сборной России.

"Ну, и победа Туниса над Панамой – здесь все было очевидно. Просто тунисцы выше классом, они это продемонстрировали еще в игре с Англией. А здесь взять три очка было делом техники", - сказал Бышовец.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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