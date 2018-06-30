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Бышовец назвал Аргентину фаворитом матча с Францией

По мнению экс-наставника сборной России, в другом матче субботы Португалия выиграет у Уругвая

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 между командами Франции и Аргентины больше шансов на победу имеют южноамериканцы.

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"Франция оставила двоякое впечатление. Особенно матч с Данией, но такие игры тоже бывают: ничья всех устраивает – зачем биться? А Аргентина имеет хорошие шансы на победу, ведь команда, преодолев неудачи, объединилась, установились какие-то снисходительные отношения с тренером, который теперь не тренер, а помощник Месси. Уверен, у аргентинцев шансов победить больше", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Франция пока не впечатляет по качеству игры, хотя и Аргентина первые два матча не блистала. Тем не менее, южноамериканцы прибавляют, а у европейцев потенциал достаточно высокий, но всё-таки им чего-то не хватает", - отметил он.

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Матч Франция – Аргентина пройдет в субботу в Казани и стартует в 17:00 мск. В 21:00 мск в Сочи начнется матч 1/8 финала между сборными Уругвая и Португалии. Бышовец считает, что в этом противостоянии фаворитом является команда Португалии.

"Уругвай совершенно четко понимал, что в соседней группе первое место займет Испания, а она всё-таки изначально сильнее португальцев. Поэтому команда Оскара Табареса осознанно выходила на матч с Россией играть основным составом, играть на победу (победила со счетом 3:0 – ИФ).

"Здесь можно провести относительную параллель: Португалия – это "Реал", а Уругвай – "Атлетико Мадрид". Мадридское дерби, учитывая игроков из этих клубов в обеих сборных. Матч будет проходить прагматично, особенно это касается уругвайцев, у которых не хватает креативных игроков, способных снабдить голевыми передачами звездную пару нападающих. У португальцев таких больше, на них и поставлю", - сказал Бышовец.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F38F4
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