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Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород, где ее национальная сборная в воскресенье встретится с командой Дании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что гостью встретил в аэропорту врио главы региона Глеб Никитин, который "поприветствовал президента Хорватии на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений".

Матч между сборными Хорватии и Дании начнется на "Стадионе Нижний Новгород" в воскресенье в 21:00 мск. Команды поборются за выход в 1/4 финала чемпионата.

Для сборной Хорватии эта игра на стадионе в Нижнем Новгороде будет второй в рамках ЧМ-2018. На групповом этапе она обыграла здесь команду Аргентины, разгромив сборную во главе со звездой мирового футбола Лионелем Месси со счетом 3:0.

Также в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/4 финала чемпионата - 6 июля здесь встретятся сборные Франции и Уругвая.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Хорватия, Нижний Новгород

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1РоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
QF38F58F6
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
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Финал
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