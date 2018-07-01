Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород, где ее национальная сборная в воскресенье встретится с командой Дании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что гостью встретил в аэропорту врио главы региона Глеб Никитин, который "поприветствовал президента Хорватии на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений".

Матч между сборными Хорватии и Дании начнется на "Стадионе Нижний Новгород" в воскресенье в 21:00 мск. Команды поборются за выход в 1/4 финала чемпионата.

Для сборной Хорватии эта игра на стадионе в Нижнем Новгороде будет второй в рамках ЧМ-2018. На групповом этапе она обыграла здесь команду Аргентины, разгромив сборную во главе со звездой мирового футбола Лионелем Месси со счетом 3:0.

Также в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/4 финала чемпионата - 6 июля здесь встретятся сборные Франции и Уругвая.